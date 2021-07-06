Sivil toplum kuruluşlarına geniş bir çerçevede hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezleri ile yeni normalleşme sürecinde de de maske ve mesafe kuralları ile aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Sivil toplum merkezleri büyük ilgi görüyor

1 Temmuz itibarı ile pandemi kısıtlamalarının kalkması, sivil toplum merkezlerinde salon rezervasyonlarında hareketliliğe neden oldu. Sivil toplum kuruluşları, zorunlu erteledikleri toplantılarını kısıtlamaların kalkması ile yapma telaşına girdi. Hafta sonu ve hafta içi hizmet veren merkezlerde rezervasyon yoğunluğu oluştu.

STK’LARIN YANINDAYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi STK’ların en çok sıkıntı duydukları toplantı salonları ihtiyacını 2011 yılından bu yana sanayi fuarı içerisindeki İzmit Sivil Toplum Merkezi ile 2014 den bu yana da Gebze hizmet binası yanındaki Gebze Sivil Toplum Merkezi ile gideriyor. Sivil toplum merkezleri hiçbir STK’yıı diğerinden ayırmadan hizmet sunmaya yanında olmaya devam ediyor.

BAŞKAN OFİSİ

Sivil Toplum Merkezinde, STK başkanlarının talepleri doğrultusunda hizmete alınan Başkan Ofisi, randevulu sistem ile STK başkanları tarafından misafirlerini ağırlama, görüşmelerini yapma ihtiyaçları için tercih ediliyor.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezleri, ulaşım kolaylığı, otopark imkânlarının yanında; STK’lara özel kilitli dolaplar, bilgisayar, yazıcı ve fotokopi gibi büro hizmetlerini ile ikramların ücretsiz olması, toplantı sonrası dezenfektasyon ve temizliklerin gerçekleştirilmesi sebebi ile STK’lar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor.

SİVİL DÜNYA KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sivil toplum kuruluşlarına dijital ortamda hizmet vermek amacıyla hazırlamış olduğu sivildünyakocaeli web sitesi ve mobil uygulaması projesi pandemi sürecinde STK’ların hizmetine sunulduktan sonra yoğun rağbet görerek kullanılmaya devam ediyor. STK’ların pandemi sürecinde kısıtlı gerçekleştirdiği programların görülebildiği uygulamada, sivil toplum kuruluşları diğer STK’ların, vatandaşlarımız da ilgilendiği alanda veya aidiyet hissettiği STK’ların gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetleri tek bir merkezden görebilme imkânına sahip oldu.

SALON REZERVASYONLARI İÇİN ALTERNATİFLER

STK başkanları salon rezervasyonunu 0262 3237114 numaralı telefonu arayarak yapabildiği gibi Kocaeli’nin Sivil Dünyası olarak bilinen www.sivildünyakocaeli.com web sitesi ve “sivildunyakocaeli” mobil uygulamasından kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.



























