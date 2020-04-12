Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

Bugün tarihler 12 Nisan 2020 Türkiye’nin 31 ilin de iki gündür sokağa çıkma yasağı ilan edildi .Gizli düşman Korona virüsü felaketi yüzünden dünya ülkeleri ve tüm insanlık büyük sıkıntı yaşıyor gazeteci ve belgeselci olarak bu duruma canlı şahitlik yapıyoruz . En son 20 yıl önce nüfus sayımında sokağa çıkma yasağını Gebze'de 40 yaşında gazeteci olarak yaşanmış en kapsamlı yasak 40 yıl önce 1980 askeri darbesinde 20 taşında askere gitmeye hazırlık yapan bir genç olarak İzmit de yaşayıp görmüş sıkıyönetimle tanışmıştık . O günler çok geride kaldı bu kez 60 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak görünmez bir düşman yüzünden sokağa çıkma yasağı yaşıyoruz son yasak bize çok şey öğretti .

Korana Virüsü ve Açlık Korkusu Korona virüsü salgını felaketi dünyayı esir aldı Sokağa çıkma yasağı ve açlık korkusu yaşandı Tarihi günler ve tarihi olaylara şahit oluyoruz Türkiye’nin 31 ilin de sokağa çıkma yasağı var Bu yasak da aklımız da kalacak en önemli olay yasağın bakan soylu tarafından duyurulmasından sonra insanların açlık korkusu ile market ve fırınlara hücum edip alışveriş yapmaları olacak Gerçekten manzara üzücü ve düşündürücüydü

Ders ve İbret Alınacak Günler Bu günlerde yaşadıklarımızı unutmayalım Gelecek kuşaklara ders ve ibret olması İçin yazalım Aç kalmak ne korkunç ve ne acı bir şey Oruç tutmak ne kadar değerli ve anlamlıymış 11 ve 12 Nisan 2020 sokağa çıkma yasağı Anlayana ve düşünene çok şey öğretti Dünyada on binlerce çocuk açlıkdan ölüyor Tok yatan açın halinden anlamaz sözü Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi Ekmek ve suyun ne kadar değerli olduğu Birinci dünya harbinde çekilen açlık ve kıtlık Tarım ziraat ve hayvancılığın kıymeti Köy hayatı ve köylünün ne kadar önemli olduğu Paranın ve apartmanların yenip içilmediğini Koronalı günler bize çok şey öğretti Daha neler neler bu günler ibret alınacak günler

Gizli Düşman Seni Unutmayacağız

Görünmez düşman Korona denen gizli düşman Sen neymişsin ne korkunç ne dehşet bir şeysin Bizim bütün ezberlerimizi bozdun şok ettin Bizi evlere hapsedip cezalandırdın Dünyada cehennem azabı çektirdin Ölmeden mahşer yeri kurdun Herkes bir birinden kaçıyor Ata evladı ile görüşemiyor Cenazelere bile gidilmiyor Dünyanın süper güçlerini yıktın Amerika Çin ve İngiltereyi perişan ettin Rusya gizlese de çok zor ve sıkıntılı Uğruna kan dökülen petrol yerlerde sürünüyor Korona seni hiç unutmayacağız Sen bizi unutsan da biz seni hatırlayacağız Üçüncü dünya savaşının en büyük gizli düşmanı Bütün dünya seninle savaşıyor Moralimizi bozmadık bozmayacağız Mutlaka seni yenip zaferimizi ilan edeceğiz

Korona Virüsü Yasağı Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra yeniden Türkiye’nin 30 büyük şehri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti .