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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı

İzmit ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı

27 Aralık 2022 Salı 13:13

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta işe gitmek üzere evinden çıkan icra memuru B.A. (54), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Bacaklarından yaralanan B.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


AA
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