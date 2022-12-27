Sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta işe gitmek üzere evinden çıkan icra memuru B.A. (54), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarından yaralanan B.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA