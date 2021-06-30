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Son Yörük Obası Belgeselimiz

Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde Gebze-Sığırlık merasında 700 yıldır yaz kış dağda yaşayan yörüklerin son temsilcileri ile ilgili çekilen belgeseli sizlere sunuyoruz.

Son Yörük Obası Belgeselimiz

30 Haziran 2021 Çarşamba 10:50

 Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. 


----Gebze bölgesi Orhan Gazi tarafından fethedildikten sonra Sığırlık merasına  yerleştirilen Yörükler halen  bölgede yaşıyor.

Geçmişte bu bölgede 60`dan fazla kıl çadırda Yörük obaları bulunuyordu.

Bugün sadece üç aile yaz kış Sığırlık  Merası  tarihi Yörük Obasında kültürlerini yaşatıyor.

Devlet tarafından koruma  altına alınan  boz ırk sığırları ve yerli koyunların neslini devam  ettirmeye çalışan Karakaş ailesi  bölgede üç aile toplam 9 nüfus olarak bulunuyorlar.

Ali Karakaş ata ve dedelerimiz 700 yıldır yaz kış burada yaşıyoruz başka bir yerimiz yok amacımız ata dede mesleği hayvancılık ve Yörüklük kültürünü  yaşatmak dedi


YÖRÜKLERİN TARİHÇESİ:

 

1326 yılında Sultan Orhan döneminde Bursa alınır ve Osmanlı’nın başkenti yapılır. Bursa’nın alınmasından sonra Sultan Orhan kurmaylarını toplar ve hedef gösterir: İzmit ve çevresi alınmalı ve İstanbul’a yaklaşılmalıdır. Toplantıda bulunanlar daha sonra Gemlik’ten İzmit Körfezi’ne kadar tüm şehirleri fethederek Marmara Körfezi’nin Osmanlı’nın olduğu mesajını verir. Öbür taraftan Akçakoca/Kocaeli, Sapanca, Adapazarı, Karasu, Kocaeli, Kefken, Kandıra ve Kaynarca’da fethedilmiştir. Kara Abdurrahman tarafından Pendik ve Kartal’a kadar bölge fethedilerek İzmir çevresi Müslüman Türkler tarafından sarıldı. Hatta Akçakoca oğlu İlyas Beyi Gebze ve civarına gönderdi. Oğlu İlyas’da buraları Osmanlı topraklarına dahil eder  ve Yörükleri  Gebze Sığırlık Merasına yerleştirilir.----((( İsmail Kahraman'ın makalesinden alıntı )))


Belgesele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=MSlfXMTgaik
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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