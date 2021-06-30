Son Yörük Obası Belgeselimiz

Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde Gebze-Sığırlık merasında 700 yıldır yaz kış dağda yaşayan yörüklerin son temsilcileri ile ilgili çekilen belgeseli sizlere sunuyoruz.

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir.







----Gebze bölgesi Orhan Gazi tarafından fethedildikten sonra Sığırlık merasına yerleştirilen Yörükler halen bölgede yaşıyor.

Geçmişte bu bölgede 60`dan fazla kıl çadırda Yörük obaları bulunuyordu.

Bugün sadece üç aile yaz kış Sığırlık Merası tarihi Yörük Obasında kültürlerini yaşatıyor.

Devlet tarafından koruma altına alınan boz ırk sığırları ve yerli koyunların neslini devam ettirmeye çalışan Karakaş ailesi bölgede üç aile toplam 9 nüfus olarak bulunuyorlar.

Ali Karakaş ata ve dedelerimiz 700 yıldır yaz kış burada yaşıyoruz başka bir yerimiz yok amacımız ata dede mesleği hayvancılık ve Yörüklük kültürünü yaşatmak dedi



YÖRÜKLERİN TARİHÇESİ:

1326 yılında Sultan Orhan döneminde Bursa alınır ve Osmanlı’nın başkenti yapılır. Bursa’nın alınmasından sonra Sultan Orhan kurmaylarını toplar ve hedef gösterir: İzmit ve çevresi alınmalı ve İstanbul’a yaklaşılmalıdır. Toplantıda bulunanlar daha sonra Gemlik’ten İzmit Körfezi’ne kadar tüm şehirleri fethederek Marmara Körfezi’nin Osmanlı’nın olduğu mesajını verir. Öbür taraftan Akçakoca/Kocaeli, Sapanca, Adapazarı, Karasu, Kocaeli, Kefken, Kandıra ve Kaynarca’da fethedilmiştir. Kara Abdurrahman tarafından Pendik ve Kartal’a kadar bölge fethedilerek İzmir çevresi Müslüman Türkler tarafından sarıldı. Hatta Akçakoca oğlu İlyas Beyi Gebze ve civarına gönderdi. Oğlu İlyas’da buraları Osmanlı topraklarına dahil eder ve Yörükleri Gebze Sığırlık Merasına yerleştirilir.----((( İsmail Kahraman'ın makalesinden alıntı )))





B elgesele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

























https://www.youtube.com/watch?v=MSlfXMTgaik











