SOYLUÇİÇEK'TEN KOCAELİLERE YARDIM ÇAĞRISI!





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen ve yıkım olan depremde 284 kişi hayatını kaybederken 2 bin 323 de yaralandı. Doğal afete ilişkin açıklamada bulunan Soyluçiçek:" Depremin ilk anından beri sahadayız. Gerekli tüm ihtiyaçları temin etmek için çalışıyoruz. Bu yüzden de Çayırovalı hemşehrilerime sesleniyorum. Haydi birlik zamanı. Kıymetli Kocaeliler Deprem faciasında dayanışma gücümüzü ortaya koymak için Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli ailesi olarak vatandaşlarımızdan gelen yardımları depremden etkilenen bölgelere ulaştıracağız. Aşağıda ihtiyaç duyulan malzemeleri bulunduğunuz ilçelerdeki parti binalarımıza ulaştırabilirsiniz: Çadır içi soba, uyku tulumu, Uzay battaniye, Çay ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek/çocuk), polar battaniye, polar ara katman, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu, Eldiven, atkı, bere, çorap, (bebek/çocuk/yetişkin), kışlık Bot, bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped 12. El feneri, kalem pil, kibrit, kullanılmamış kiyafetlerinizi getirin, bizler de ulaştıralım." dedi.