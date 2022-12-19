Sporda Darıca fırtınası devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 55 kulüp ve 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İller Arası Kocaeli Karate Ligi’ne 19 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya devam eden Darıca Belediyesi, başarılarına yenilerini ekliyor. Hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 55 kulüp ve 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İller Arası Kocaeli Karate Ligi’nde de adeta Darıca rüzgarı esti. Şampiyonaya 19 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Genç sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Spor şehri Darıca anlayışıyla çıktığımız yolda her geçen gün hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Tesisleşmeye verdiğimiz önem ve ilçemize kazandırdığımız yeni tesislerle birlikte sporda arzuladığımız başarılar sporcu kardeşlerimizin özverili çalışmalarıyla geliyor. İlçemizden yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.