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Su Hayattır

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 5 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Su Hayattır

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:12


Su hayattır ,su candır. Susuz insan olmaz. Canlılar yok olur Allah cc. insanı ve tüm canlı varlıkları bir damla sudan yarattı.
Su medeniyettir tüm kadim uygarlıklar su kenarlarına kuruldu. Horasan Eren'leri Derviş'ler Dergahlarını su kenarına kurarak Anadolu'nu Türk İslam medeniyetini geliştirdiler.
Su kaynaklarımız yok oluyor. Doğukaradenizde yüzlerce Hidroelektrik Santrali çevre ve doğayı tahrip ediyor .Espiye ericek köprüsü dağı yok oldu tarihi köprü tehlike altında.
Tarihi Karaovacık suyu tünelle gelevara deresine akıtıldı. Gelevara dereside Gökçebel barajı ile Harşit ırmağına akıtılıyor . Derelerde balık ve canlı türleri tehdit altında .
Yaylalardaki su kaynakları çarpık yapılaşma yüzünden kurutuluyor .
Doğa ve çevreye sahip çıkmak hepimizin görevi
Tarih,Kültür Doğa ve çevre bilincine sahip olmak herşeye sahip olmaktır.










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