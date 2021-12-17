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SU SAYAÇ VE TESİSATLARINA DİKKAT!

Kocaeli’nde bu hafta etkili olan sıcaklık düşüşü ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının meydana geldiği görülmektedir. Bundan dolayı açık alanda bulunan su tesisat ve sayaçlarının donmasına karşı önlem alınması gerekmektedir.

SU SAYAÇ VE TESİSATLARINA DİKKAT!

17 Aralık 2021 Cuma 10:41

Açık alanda korunmasız halde bulunan su tesisat ve sayaçları, donma tehlikesi ve zarar görmemesi için ısı yalıtım malzemeleri olan cam yünü ve talaş vb. maddeler ile kaplanarak korunması sağlanmalıdır. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi, ateş tutularak açılmaya çalışılmamalıdır. Aksi takdirde sayaç, musluk ve su borularının patlaması ile maddi hasarın yanı sıra önemli oranda su kaybına neden olmaktadır. 


Abonelerin, donan sayaç ve tesisatları için İSU Genel Müdürlüğünün 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 


 







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