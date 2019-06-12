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Sünnet Şölenine Davet

Gebze Belediyesinin gelenekselleşen Sünnet Şöleni 15 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da Gebze Belediyesi Başkanlık Binası önünde başlayacak.

Sünnet Şölenine Davet

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:31

Gebze Belediyesinin gelenekselleşen bu yıl 25.si düzenlenecek olan Sünnet Şöleni 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. 450 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını atacağı şölen saat 14.30’da Gebze Belediyesi Başkanlık Binası önünde başlayacak. Çocuklar için özel gösterilerin gerçekleşeceği şölen protokol konuşmalarının ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej yürüyüşü sonrası Çoban Mustafa paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okunacak. Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı ve Mehmet Güneş ve Beylikbağı Kur’an Kursu Öğreticisi Hüseyin Çağıl Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. 15 Haziran Cumartesi saat 14.30’da başlayacak olan Geleneksel Sünnet Şölenine tüm Gebzeliler davetli.

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