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Sürdürülebilir Turizm Programı KOTO’da anlatıldı

Turizm faaliyetlerine önemli düzenlemeler getiren ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Sürdürülebilir Turizm Programı KOTO'da anlatıldı

03 Şubat 2023 Cuma 18:58


 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte, Sürdürülebilir Turizm Programı’nı uygulamaya aldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sürecini de kapsayan, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda ele alındı. KOTO 20. Meslek Komitesi’nin organizasyonu ile gerçekleşen toplantıya Komite Başkanı Fatih Temiz, Meclis Üyeleri Eray Bodur ve Yusuf Erenkaya ev sahipliği yaparken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, KOTİD Kocaeli Otelciler ve Turistik İşletmecileri Derneği (KOTİD) Başkanı Sadettin Acar, Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesisleri ve Basit Konaklama İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin yetkilileri katıldı.

31 ARALIK 2023’E KADAR…

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Üyesi Eray Bodur, KOTO olarak sektörü ilgilendiren gelişmeleri üyelerine duyurmaya devam edeceklerini ifade etti. Akabinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen programı anlatan kapsamlı bir konuşma yaptı. Taşdelen konuşmasında, Türkiye’deki tüm konaklama tesislerini kapsayan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin 01.01.2023 tarihi itibariyle başladığı ve 31.12.2023 tarihine kadar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunlu olduğu ve en kısa zamanda başvuru ve belgelendirme işlemlerinin yapılarak yığılmaların olmaması için yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. 

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