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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FESTİVALİ BAŞLADI

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başlıklarında alanında uzman konuklarla söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik oyun etkinliklerinin yer aldığı Sürdürülebilir Yaşam Festivali, Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda başladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FESTİVALİ BAŞLADI

19 Haziran 2022 Pazar 11:53


Gölcük Belediyesi, Sumoteks Tekstil, Corelink Tekstil, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği JCI Avrasya ve JCI Kocaeli Şubeleri iş birliğinde düzenlenen, “Sürdürülebilir Yaşam Festivali; Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda ve arkasındaki Kervansaray Park’ta başladı. 

Bugün ve pazar günü devam edecek festival; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlarken ayrıca; sorumlu üretim ve tüketim, iklim değişikliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, sağlıklı ve kaliteli yaşam, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ana başlıkları altında düzenleniyor. 



92 GÖNÜLLÜ, 26 FARKLI PAYDAŞ KURUMUN DESTEK VERİYOR

Festivalde; 27 konuşmacının katılımı ile 7 söyleşi düzenlenecek. Festivalin fuaye alanında sergiler, açık alanda çocuklar için oyunlar, tiyatro gösterisi, yarışmalar ve farklı paydaşların katılımı ile 13 farklı atölye çalışması yapılacak. Toplamda; 92 gönüllü, 26 farklı paydaş kurumun destek vereceği festivalde, kurum ve STK’lar açtıkları stantlar ile katılımcıları bilgilendirecekler.



ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER FAYDALI BİLGİLER EDİNECEK 

Festival alanında; Bokashi kompost, t-shirt’ten çanta yapımı, çocuklar için atık malzemeden yaratıcılık atölyesi, meşe tüpleme, doğru sözlük, geri dönüşüm, kağıt kıvırma sanatı, metal mini heykel yapımı ve çocuklar için orgsnize edilen iklim farkındalık, dünyanın geleceği, harçlık oyunları gibi çok sayıda öğretici atölye çalışması ile hem çocuklar hem de yetişkin katılımcılar faydalı bilgiler verecek.



EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ SÖYLEŞİLER 

Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen festivalde çok sayıda söyleşi düzenlenecek. Söyleşilerde ilk gün; “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” konusuyla Diyetisyen Elif Tuğçe Dolu, “Nitelikli Eğitim” konusuyla İstanbul Üniversitesi Arş.Gör. Erkan Kocakaya ve Yönetici Koçu/Eğitmen Irmak Başoğlu ziyaretçilere bilgiler aktaracak.



SÖYLEŞİLER DOLU DOLU DEVAM EDECEK

Söyleşinin ikinci gününde ise Pazar günü saat 12.00’da, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” konusuyla Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Özlem Bülbül, Royalcert Yeşil Bina ve Sürd. Uzmanı Özlem Bülbül, saat 13.00’da, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” konusuyla Kamer Oğur Günaydın, Canan Barfin, Didem Şumnu, Nesrin Sözer, Nur Erdoğan, Şehnaz Karabulut, saat 14.00’da “İklim Eylemi” konusuyla Exitcom Genel Müdürü Murat Ilgar, Kocaeli TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, Kocaeli Üniversitesi Arş.Gör. Fatma Ece Sayın, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Eda Pelit, saat 15.00’da “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” konusuyla Minevra BHR Mahmut Can İsal, Hayat Sende Derneği Rumeysa Bozdemir, Kocaeli Sağırlar Spor Kulübü Betül Tonyalıoğlu, Ceviz Otizm Derneği Av. Deniz Yazgan, saat 16.00’da “Sürdürebilir Yaşam İçin Gönüllük” konusuyla JCI Kocaeli Şubesi Dönem Başkanı İlkay Cengiz, Toplum Gönüllüleri Vakfı Mehmet Bahadır Teke, Habitat Derneği Proje Yöneticisi Oğuz Ergen bilgilerini dinleyiciler ile paylaşacaklar.



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