Suriye Türkmenlerinden tarihi adım

İstanbul dün tarihi günlerden birine daha ev sahipliği yaptı. Bizde Devr-i Âlem olarak kültür ve medeniyet tarihimizin önemli kilometre taşlarından biri olan Suriye ve Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin yanındaydık. İstanbul Grand Cevahir otelde gerçekleşen Suriye Türkmenleri Platformu 1’inci Toplantısı’nda çok önemli açıklamaları ve röportajları sizlerle paylaşıyorum.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Suriye Türkmenleri Onursal Başkanı Mehmet Şandır, Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan, Suriye Türkmen Kitlesi Başkanı Yusuf Molla ve Laskiye, Halep, Rakka, Hama, Humus, Şam, Golan ve Tartus´tan gelen yaklaşık bin delegenin katıldığı toplantı, Kur’an okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasında bir olalım, iri olalım, diri olalım mesajlarını veren Suriye Türkmenleri Onursal Başkanı Mehmet Şandır, Suriye’nin geleceğinde var olmak için Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve kendi kendilerini yönetmesini gerektiğini ifade etti.

Suriye Türkmenleri Platformu’nun açılışında konuşan Davutoğlu, Suriye meselesine insani, Suriye’nin geleceği ve yeni Suriye’nin Türkiye ile ilişkileri olmak üzere 3 perspektiften baktıklarını söyledi. Davutoğlu, özetle şöyle konuştu:

Yalnız değilsiniz

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Ortadoğu’da yeni bir dönem başlamıştır. Eğer bir halk keskin nişancıların mermilerine, tanklarına, hava bombardımanına 20 aydır direniyorsa, ben o halkın önünde hürmetle eğilir saygıyla karşılarım. Büyük bir tarihi dönüşüm yaşanıyor. Ortadoğu’da yepyeni bir siyasi kültür ve dönem başlıyor. Bu yeni dönemin belki de en büyük ve acılı süreçlerini yaşayan halk, Suriye halkıdır. Suriye’de insanlık onuru adına ayağa kalkanları yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu, size taahhüdümüzdür.

Gün gelecek Suriye’yle sınırlarımıza saygı göstermek esasıyla Suriye’nin toprak bütünlüğünü hiçbir şekilde feda etmemek esasına dayalı olarak aramızdaki vize duvarlarını kaldırdığımız gibi bütün engelleri kaldıracağız. Suriye politikamızda gizli gündemimiz olmadı. Hiçbir zaman Suriye halkının bir kesimini diğer kesimine kışkırtmadık. Arzumuz, kendi halkıyla barışık, kendi halkına zulüm etmeyen, kendi halkını hakkıyla temsil eden yeni bir Suriye doğmasıdır. Hiçbir devlet ve millet Suriye üzerinde herhangi bir hesap yapma hakkına sahip değildir. Bu onurlu mücadeleyi gösteren, 45 bin şehit, 80 bin kayıp veren, 250 bin insanını hapishanelerde işkenceye maruz kalmış halk, kendi devletini yeniden kuracak güce ve kudrete sahiptir.”

Gün birlik günü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de konuşmasında, “Suriye’yi birbirine düşürmeyi amaçlayan kışkırtmalara, kimse prim vermemelidir. Çünkü gün birlik günüdür” dedi.

Suriye Türkmenleri birleşti

9 maddelik sonuç bildirisinin yayımlandığı Suriye Türkmenleri Platformu 1. Toplantısında, Suriye’de yaşayan Türkmenler, Türkiye’de kamplarda hayatlarını sürdüren Türkmenler ve Suriye iç savaşında cephede savaşan Türkmen askerlerin sorunların tespiti ve çözümü adına yaptıkları çok önemli konuşmalar neticesinde, Suriye Demokratik Türkmen Hareketi ile Suriye Türkmen Kitlesi birleşme kararı alarak oluşturulacak komisyonla yeni bir isimle artık birlikte hareket edeceklerini ilan ettiler. Suriye Türkmenleri Platformu 1. Toplantısından çıkan bu olumlu sonuç doğrultusunda Suriye Türkmenleri Ankara ile temaslarını sürdürerek tekrar daha geniş katılımlı bir toplantı ile dünya kamuoyuna seslenecekler.

Devr-i Alem tarihe şahitlik etti

Bizde Devr-i Alem olarak gün boyu bu tarihi toplantıyı takip ederek çok önemli belgesel görüntüler çektik. Suriye’de yaklaşık 20 ayı aşkındır süren çatışmalardan vücuduna 4 kez kurşun isabet Türkmen asker Haşim Waes, bir sabah uyandığında polikliniğini kaybeden ve şu an Osmaniye sınırında çocuk doktorluğu yapan Muktar Fateh Mohamed ve iki abisi zalim Esed tarafından esir alınan Türkmen vatandaşı ile röportajlar yaptık. Suriye’de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Hayatını kaybedenler, eşinden ve çocuklarından ayrı kalanlar, ekmek su ve ilaç gibi hayati gereksinimleri bulamayanlar…

Evet Suriye ve Suriye Türkmenleri ile ilgili anlatılıp söylenecek çok şey var. Kültür ve medeniyet tarihimizde müstesna yere sahip Suriye ve Suriye Türkmenleri ile ilgili çok daha fazlasını yakında hazırlayacağımız Suriye Türkmenleri konulu Devr-i Alem belgesel programı ile

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