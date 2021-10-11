TAHİR HOCA’YA GEBZE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ TEŞEKKÜRÜ

Cuma günü Gebze’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi bir hizmetine şahitlik yaptım. Bir zamanlar askeri lojman olan bölgeye yapılan Sporcu Eğitim Merkezi, muhteşem bir törenle açıldı.

Açılış töreninde, pandemi dolayısı ile uzun süredir görüşmediğim Kocaeli Milletvekili değerli arkadaşım Mehmet Akif Yılmaz ve birçok arkadaşla sohbet edip hasret giderdik.

GEBZESEM’in açılış töreni sonrası Ampüte Futbol Milli Takımı’nın gösteri maçı beni derinden etkiledi.

Maçı izlerken insan oğlu olarak çok düşünmemiz gerektiğini bir kez daha anladım.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak koltuk değnekleri ile oynanan maçı yayınladım.

https://fb.watch/8xcM4O_mAw/

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın şahsında Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılış törenini ile ilgili bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Açılış Töreninden Notlar

Spor Kenti Kocaeli’nde şehirde yaşayanları 7’den 70’e spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin (GEBZESEM) tanıtımını yaptı. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin (GEBZESEM) çocuk ve gençleri spora yönlendireceğini belirten Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gençlik ve Spor Kenti Kocaeli’ye yönelik projelerin önemli öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi.

ÇOCUK VE GENÇLERLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Tanıtım programına katılan gençlere spora dair tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyükakın, çocuk ve gençlerle birlikte çeşitli branşlarda spor yaparak onların heyecanına ortak oldu. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki (GEBZESEM) tanıtım programına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Aydın, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

MİLLETİMİZE HİZMET NOKTASINDA DURMAYACAĞIZ

Konuşmasında Tokyo’da düzenlenen Dünya Kupasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuların isimlerini tek tek sayarak tebrik eden Başkan Büyükakın, GEBZESEM’de herkesin spor yapabileceği açık ve kapalı alanlar oluşturarak sporu sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtip, tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Gebze ilçesine kazandırılan Sporcu Eğitim Merkezinin bu iki alana hizmet edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimize hizmet noktasında durmayacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerin de sporla buluşacağı, sportif anlamda tam bir cazibe merkezi olan tesislerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız” dedi.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM SPORSUZ OLMAZ

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan GEBZESEM’in vatandaşların, özellikle gençlerin hizmetinde olduğunun altını çizen Başkan Büyükakın, “Spor tesislerimizin tamamı tüm Kocaeli halkının hizmetindedir. Her yaştan vatandaşımız buralara gelip sporlarını yapabilirler. 7’den 70’e herkes en az bir spor dalı ile ilgilenmeli. Bunun için Spor Kenti Kocaeli’nin muhtelif yerlerinde yürüyüş yolları yapıyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz, mahallelere açık alan spor sahası yapıyoruz, okullara spor salonları ve tesisler yapıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın sporsuz olmayacağını biliyoruz. Vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize bol sporlu ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği değere işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bizler sporun tabana yayılmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ya bir spor dalıyla ya da bir sanat dalıyla uğraşmalarını mutlaka öneriyorum” dedi. Kocaeli’nin genç nüfusu yoğun bir şehir olduğunu anlatan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde sporu yaygınlaştırmak ve herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak için yoğun emek sarf ediyoruz. Spor Şurası, yerel, ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilen organizasyonlar, amatör spora yapılan nakdi ve ayni destekler ile birlikte Ücretsiz Spor Okulları projemiz Spor Kenti Kocaeli yolunda önemli mesafeler almamızı sağlarken yapılan çalışmalar, spor tesislerinin artırılması ve sporun tüm branşlarının gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler gibi spora yönelik pek çok yatırım gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AMATÖR SPORLARIN LOKOMOTİFİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında hizmete sunulan spor tesislerinin Kocaeli halkına spor kültürünü aşılamanın yanında geleceğin şampiyon sporcularının da buralardan yetişeceğini söyleyen Başkan Büyükakın, bu tesislerde yetenekli gençleri keşfedip onları hem ulusal hem de uluslararası spor hayatına kazandırmak amacında olduklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, “Sporda marka takımımız Kocaelispor ile belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediye Kağıtspor amatör spor branşlarımızla önemli başarılar elde ediyoruz. Bu anlamda da spor kulübümüz bir lokomotif vazifesi görecek” dedi. Spor merkezinde çocuklar için güreş, karate, judo, jimnastik, halk oyunları gibi branşlarda hizmet vereceklerini belirten Büyükakın, büyükler için ise fitness ve step- aerobik seanslarının yer alacağını sözlerine ekledi. Başkan Büyükakın, 12 Ekim Salı günü Kongre Merkezi’nde geniş bir katılımla düzenlenecek olan Spor Şurası’nın Spor Kenti Kocaeli’nde bundan sonra yapılması planlanan projeler ve etkinliklerin yol haritasını belirleyeceğini ifade etti.

AMPUTE MİLLİ TAKIMIYLA DOSTLUK MAÇI

Kocaeli’nin sporcu bir kent olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’ye kazandırılan GEBZESEM’in tanıtımında Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız ile yapılan gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Başlama vuruşu öncesinde ise kadroda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Teknik Direktör Osman Çakmak birbirlerine dostluk maçı hatırası takdim etti. Müsabakanın hakemi MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu olurken AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan oluşan karma takım ile Ampute Futbol Milli Takımımız 4-4 berabere kaldı.

OSMAN ÇAKMAK KOCAELİ HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Milli Takımını GEBZESEM’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Ay Yıldızlı ekibimizin tüm oyuncularını bir kez daha yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, Ampute Milli Takımımızın bundan sonra yapacağı çalışmalarda Büyükşehir’in lojistik destek sağlayacağını da ifade etti. Gebzeli taraftarlar karşılaşma sonunda milli futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Maç sonrası duygularını dile getiren Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli oyuncuları emeği geçenlere ve tüm Kocaeli halkına teşekkür etti.

SPORUN GELİŞİMİNE AYRI BİR İVME KAZANDIRACAK

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM), aynı zamanda Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlayacak. Bünyesinde 16 bin metrekare kapalı alan, 2 bin metrekare peyzaj alanı bulunan yapı alt zemin kat, üst zemin kat ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Her branş için soyunma odaları ve duşların yer aldığı 50’şer kişilik Judo Salonu, Güreş Salonu, Fitness Salonu, 40’ar kişilik Karate Salonu, Taekwondo Salonu, Boks Salonu, Masa Tenisi Salonu, Geleneksel okçuluk, 30 kişilik Anne Şehir step aerobik, 15 kişilik çocuk oyun salonu, 100 kişilik çok amaçlı salon, 140 kişilik konferans salonu, 20’şer kişilik eğitim salonu, satranç, 300 metrelik dış alanda epidyem zemin yürüyüş yolu ile ayrıca 50 kişilik kafeterya alanı ve 33 araç açık, 105 araç kapalı olmak üzere toplam 138 araçlık otopark ile Sporcu Eğitim Merkezi sadece Gebze’ye değil Kocaeli’nde sporun gelişimine ayrı bir ivme kazandıracak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonda Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin (GEBZESEM) açılış programında Ampute Futbol Milli Takımı gösteri maçı beni derinden etkiledi.

Maçı izlerken insan oğlu olarak çok düşünmemiz gerektiğini bir kez daha anladım.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak koltuk değnekleri ile oynanan maçı yayınladım.

https://fb.watch/8xcM4O_mAw/

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

https://fb.watch/8xd-BS3auS/