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Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri açılıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesi köylerini cazibe merkezi haline getiren Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla yapılacak.

Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri açılıyor

26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:24

Derince Belediyesi, Tahtalı Göleti Doğa Park projesi ile bölgeyi adeta cazibe merkezi haline getirdi. Yeşille mavinin buluştuğu bölgeler arasında yer alan Tahtalı Göleti, bünyesinde barındırdığı Beşdivan Tesisleri, taş ev ve karavan parkla tüm kesimlerin ilgi odağı haline gelirken, tesislerin açılışı için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açılarak hizmete girecek olan Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nde hazırlıklar tamamlandı. 31 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’de açılışı yapılacak olan bu proje ve tesisler, köylere artı değer katarak, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.







İHA
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