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TAMP-Kocaeli Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı

TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planının bir gereği olarak 11 Ekim pazartesi günü saat 13.45’te Kartepe Derbent Mahallesinde Kentsel arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı.

TAMP-Kocaeli Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:09

Tatbikatta Arama Kurtarma, Sağlık, Güvenlik ve Trafik, Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Gruplarının ön planda aktif rol aldı. Çalışma Gruplarının ekipmanlarıyla birlikte katıldığı tatbikatta kentsel arama kurtarma, yaralı kurtarma aksiyonları gerçekleştirildi.

11 Ekim Pazartesi günü; sahada 1 değerlendirici, 2 gözlemci,  Arama Kurtarma ÇG’larından: AFAD 11 personel 2 Müdahale Aracı ve 3 İntikal Aracı, İtfaiye 6 personel ve 2 Araç, JAK 5 Personel 2 Arama Kurtarma Köpeği ve 2 Hizmet Aracı, Sağlık ÇG’dan: 9 personel 2 araç, Güvenlik ve Trafik ÇG’dan: 23 personel 6 araç ve AYDES Masasında veri girişi yapan 18 personel olmak üzere toplam 75 kişilik ekip ile Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

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