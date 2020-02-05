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Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor

Kocaeli’nin simgesi tarihi çınar ağaçlarının ömrünü uzatacak budama çalışması ve sarmaşık temizlikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı.

Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:25

Kocaeli’nin simgelerinden olan tarihi çınar ağaçlarının bakımı ve tedavileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yapılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun aldığı karar doğrultusunda, İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde bulunan 102 tarihi çınar ağacının budama ve sarmaşık temizleme işlerini gerçekleştiriyor.

 

DOĞAL SÜREÇLERİNİ DAHA RAHAT YAŞAYACAKLAR

Yapılan bakım ve budama çalışması ile çınar ağaçlarının, doğal süreçlerini daha rahat yaşaması amaçlanıyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliği kapsamında şehirde bulunan tarihi ağaçların akustik tomografi röntgenini çekerek, iç kısımdan çürüyen ağaçların gerekli tedavilerini gerçekleştiriyor.


 

İZMİT’TE 35 ÇINAR AĞACI BUDANACAK

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri’nde budama ve sarmaşık temizleme işlerine başladı. Budama çalışmaları, tarihi çınar ağaçlarının ömrünü uzatacak. Başlanan budama ve sarmaşık temizleme çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor.

 

BAŞİSKELE VE KARTEPE’DE DE YAPILACAK

Budama ve sarmaşık temizleme çalışmaları İzmit’in yanı sıra Başiskele ve Kartepe ilçesindeki Çuhane Caddesi üzerinde bulunan Çınar ağaçlarında da gerçekleştirilecek. Buradaki çalışmalar dahilinde 67 tarihi çınar ağacında budama ve sarmaşık temizleme işlemi yapılacak. Yapılacak olan işlemler ile tarihi çınar ağaçların daha sağlık olması ve ömürlerinin uzaması hedefleniyor.

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