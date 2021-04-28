Tarihi Gerçekler ve Ermeni Meselesi

24 Nisan tarihinde, sözde Ermeni soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Birçok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde Ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz, Devri Alem ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik.

1915 yılında Osmanlı’nın en karanlık ve en sıkıntılı dönemi olan 1. Dünya Harbi’nde Rusların kandırdığı Ermeniler, Osmanlıyı arkadan vurmuş ve çok büyük mezalimler yaşanmıştı. Yüzbinlerce Türk ve Müslüman, Ermenilerce Anadolu’nun birçok yerinde katledilmişlerdi. Uzağa gitmeye gerek yok bugün Kocaeli ve ilçeleriyle ilgili araştırmalar yaptığımızda karşımıza gerçekten korkunç manzaralar çıkıyor.

KOCAELİ’DE ERMENİ ZULMÜ

İzmit merkezde bir gecede 300 Müslüman Türk vatandaşı Ermeni ve Rumlarca katledilmişti. Gölcük ve Karamürsel’de binlerce savunmasız, masum kadın ve çocuk Ermeni ve Rum çetelerinin mezalimine kurban gitmişti. Acaba kaç Kocaelili bölgedeki Ermeni ve Rum vahşetini biliyor, araştırıyor?

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, Ermeniler hem suçlu hem güçlü. Anadolu’da Birinci Cihan Harbi süresince Türkleri arkadan vurarak birçok yerde isyanlar çıkartıldı, yüz binlerce insanımız Ermeni ve Rum isyanlarında şehit oldular. Bugüne kadar Anadolu’daki Ermeni mezalimiyle ilgili ne bir ciddi belgesel ne de ciddi bir film yapılamadı. Ermeni milliyetçileri ise sözde Ermeni soykırım yalanını onlarca film yaparak dünya kamuoyunu yanılttılar ve yönlendirdiler.

Ermeni mezalimi ile ilgili bugüne kadar birçok makale ve haber kaleme aldım. Devri Alem Belgesel TV Programı olarak programlar hazırladım. Ermenistan’a giderek araştırma yapıp, belgesel bile çektim. Tutuklanıp hapse atılma pahasına Ermenistan’ın başkenti Erivan ve ikinci büyük şehri Gümrü’de araştırmalar yaptım. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

Ermeni mezalimine birçok insanımız kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914’ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler, Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem, Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle, diğer askerlerle birlikte zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir.

DEDEMİN MEZARINDA FATİHA

Belki en son gideceğim ülke idi Ermenistan. Çünkü Ermenistan ile ilgili birçok yazı kaleme alıp TV programı çekmiştim. Sadece ben değil, Anadolu insanı Ermenilerden çok çekmişti. 1914’te asker olan dedem İbrahim Kahraman (Kandazoğlu) Giresun iline bağlı Şebinkarahisar ilçesinin Ermeni işgalinde, şehit olmuştu. Dedemin burada birçok askerle Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtardıktan sonra Suşehri yakınlarından önce Ermeniler tarafından içecekleri su kaynaklarına zehir katılmasıyla zehirlenir, ardından da kaldırıldığı hastane Ermeniler tarafından yakıldığı için dedemle birlikte birçok Mehmetçik şehit olmuştu.

Ermenistan’a giderken dedemin kemiklerini sızlatmak istemiyordum. Akşamın geç vakti olmasına rağmen Suşehri garipler (Şehitler) mezarlığında durarak dedemin ruhuna Fatiha okuduktan sonra Ermenistan yollarına düştüm. Erzurum’a geldiğimizde gecenin geç vakti olmuştu. Kaldığımız otelden sabah erken kalkıp, yeniden yollara düşüyoruz. Pasinler, Horasan, Sarıkamış’ı geçerken araçtan inip, Sarıkamış şehitleri anıtında Fatiha okuduk. Bu bölgeler çok büyük savaş ve mezalim yaşamıştı. 90 bin Mehmetçik bu bölgede karlar altında şehit olmuş, birçok masum insan Ermeni mezalimine kurban gitmişti. Bir insanlık görevi olarak onların ruhuna da Fatiha okumayı ihmal etmedik.

Ermenistan Türkiye ilişkileri ne zaman düzelir diye aklımıza sorular geliyor. Karabağ sorunu çözülür mü yoksa yeniden savaş mı çıkar bilmiyoruz. Ama sonuç olarak bildiğim bir gerçek var sınır kapıları ne kadar kapalı olursa olsun Ermenistan ile resmi diplomatik ilişkimiz yoksa da 10 binlerce Ermeni kaçak olarak Türkiye’de çalışıyor, her gün onlarca tır ve birçok iş adamı Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giriş çıkış yapıyor. Temennim, Ermenistan-Türkiye ilişkileri her iki ülkenin menfaatine düzelir, Karabağ sorunu çözülür. Bölge devletleri ve Türkiye’nin menfaati bundan geçiyor.

Türk-Fransız ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türk iş adamının Ermeni kilisesine desteğini belgesel görüntülerle ekranlara getirip, Türkiye’nin Ermenistan’a nasıl iyi niyetle baktığını ortaya koyduk. Tarihten düşmanlık değil dostluk çıkartılmalı. Tarihten ders ve ibret alınmalı…