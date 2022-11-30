Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın!

Anadolumuz, güzel Anadolu…Dağlar, ırmaklar, dereler, denizler bize tarihimizi anlatır. Sular vardır, bu sulardan sadece nehirler değil aynı zamanda tarih de akar. Burası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındığın başkenti Giresun’dayız. Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Köyü, Kurugeriş ve Yeşilköy hudutlarındayız. Bulunduğumuz bu tarihi mekan Pangal şelalesi. Bu güzel yerin elimizde muhteşem görüntüleri var. Bu görüntülerle sizlere facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirdik. Sonbaharın güzellikleri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Pangal şelalesi, asırlar öncesi Pangal Dede’nin buralara gelerek ev ve yurt kurduğu yerdi. Pangal Şelalesi tarihimizin ihtişamlı geçmişini de yansıtıyor. Anadolu’nun son bahar esintileri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Burası Karadoğa Vadisi dediğimiz, Ericek Vadisi dediğimiz, Ahılbaba dediğimiz karlı yayla dağlarından gelen suların denize döküldüğü yer. Ancak bu güzelliklerin biraz aşağısı ne yazık ki perişanlıklar içerisinde. Bu güzelim derenin, korunması gereken derenin nasıl vahşice katledildiğine canlı şahitlik yaptık. Zira, buradan akan nazlı derenin hemen aşağısında maalesef çakıl ve kum ocakları bu muazzam dereyi yok ediyorlar. Bu acı görüntülerle sizleri baş başarı bırakıp yetkililere sesleniyoruz. Bu güzellikler korunsun, bu değerlere sahip çıkılsın. Bu değerler çocuklarımızdan, geçmişimizden emanet aldığımız en güzel değerler.





ÇEVRE KATLİAMI DURDURULSUN





Tarihi Pangal şelalesi Gelevera deresinde Büyük bir çevre katliamı var. Dere yatağı, Taş Ocakları, Kum Ocakları, Mıcırcılar tarafından yok edildi. Ekolojik denge, neredeyse tamamen bozuldu. Yer yer 10 metreye yakın o muhteşem derenin yatağı derinleştirildi, bu muazzam dere adeta ters akıyor. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Acım manzarayı mutlaka görsünler istiyoruz. Dere yatağının ne kadar vahşice katledildiğinin en yakın noktasındayız. Türkülere konu olmuş Gelevera deresi, Karadoğa Deresi’nin perişan manzarası insanı gerçekten kahrediyor. Bu acı manzarayı mutlaka durdurun. Tarihler 29 Kasım 2018 ve bu acı manzaraya şahit oluyoruz. Türkülere konu olan Gelevera deresinin acı haline şahidiz. Burayla ilgili defalarca canlı yayın yaptık, yine görevdeyiz ve artık bu işe çözüm bulsunlar istiyoruz. Bu dere yok olmasın, bu çevre katledilmesin diyoruz. Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yetkilileri mutlaka buraya gelip, bu tarihi dereye sahip çıksınlar istiyoruz. Zira bölgede yaşayan insanların da en büyük talebi budur.



GELEVERA DERESİ



