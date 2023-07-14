Tarihin Canlı Şahitleri İle Belgesel Söyleşi

Yaşlı der geçeriz onlar ata dede nine baba ve analarımızdır. Onlar yaşlı ihtiyar değil Akkocalar bilginler İlim irfan sahipleridir.Onların kıymetlerini bilip dinlemeli onların anlattıkları ve hayatlarından ders ve ibret almalıyız.

Yaşlı der geçeriz onlar ata dede nine baba ve analarımızdır. Onlar yaşlı ihtiyar değil Akkocalar bilginler İlim irfan sahipleridir.Onların kıymetlerini bilip dinlemeli onların anlattıkları ve hayatlarından ders ve ibret almalıyız.

Dilovası’na Adını veren Diliskelesi’nin 80 yıllık canlı şahidi

Kocaeli Dilovası İçmeleri ile Dilbaba Evliyası Türbesini kimler yıkıp yok etti. Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovası’nda Tarih ve Kültür Katliamı ile ilgili bölgenin canlı şahitleri ile söyleşi yapıp bilgi aldık.

Gebze gazetesi ,

www.gebzegazetesi.com ’da canlı haber söyleşi ile konuyu kamuoyu gündemine getirdik.

Gebze gazetesinde yayınlan haber

Tarih ve kültür değerlerimiz yıkılıp yok ediliyor. Gebze gazetesi ve birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak tarihimizin canlı şahitleri ile konuşuyoruz.

Dilovası’nın Canlı Şahidi

Gebze Muallimköyün’den 1942 doğumlu Ahmet Pekkan babası Ethem Pekkan’ın memur olarak çalıştığı Diliskelesi tren istasyonu çevresi ile Dilbaba türbesi ve Diliskelesi İçmeleri ile ilgili gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında çok önemli bilgiler verdi.

Evliya çelebinin 400 yıl önce sözünü ettiği Horasan Alp Eren’i Dilbaba evliyası türbesi ile tarihi Diliskelesi içmelerinin nasıl yok olduğunu gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv program yapımcısı ismail Kahraman’a açıkladı.

Tarih ve Kültür Değerlerimiz Bulunsun

Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak gebze bölgesi kamuoyu adına Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın’dan Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce sözünü ettiği Diliskelesi İçmeleri ve Dilbaba evliyası türbesinin kültür tarihimize kazandırmalarını bekliyoruz.Dilovası ve Gebze Muallim köyün canlı şahidi Ahmet Pekkan ile gerçekleştirdiğimiz canlı yayın.

Evliya Çelebinin Kaleminden Dilovası’nın 400 yıllık tarihi







EVLİYE ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN KOCAELİ ŞİFA KAYNAĞI DİLİSKELİSİ İÇMELERİ

Unesco tarafından 2011 yılı evliya Çelebi yılı ilan edilmişti. 400 yıldan fazla bir zaman önce 30 ülke 257 büyükşehir, 147 dilin konuşulduğu coğrafyayı gezmek için milyonlarca kilometre yol kateden Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde 1640’ların Dilovası hakkında önemli bilgilere yer veriyor. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde sözünü ettiği İçmeler’in Tuzla içmeler değil, Diliskelesi İçmeler olduğu çok net bir şekilde şu şekilde açıklanıyor:

“Bu (Darıca) kalede demir aldık. Hava uygun olmadığından gemiciler kürek çekmeye başladılar. Böylece yirmi mil mesafedeki Diliskelesine geldikki burada Konya, Halep, Şam, Mısıra giden hacılar tüccar ziyaretçiler at kayıklarına binip bir mil kadar karşı tarafta bulunan Hersek Diline geçerler. Çünkü bir boğazdır. Doğu tarafı seksen mil uzunluğunda bir körfezdirki nihayetinde İznikmid şehri vardır. Bu Gegboza Diliskelesinde iki han, iki ekmekçi dükkanı, bir bozahane, iki bakkal dükkanı birde çeşme vardır ki üzerindeki tarihten Sultan Muradın bostancıbaşısı Mustafa Ağanın 1048 (m. 1638) yılında yaptırdığı anlaşılıyor.

Her sene temmuzda kiraz mevsiminde İstanbuldan ve diğer yerlerden binlerce insan akın edip çadırlar kurarak bir saz ve söz yiyip içme olurki kırk gün kırk gece devam eder. Dillerde tabir edlimeyen tüfenk ve fişenk şenlikleri olur. Derde kapılıp fasit ahlat hastalığına tutulanlar burada üç gün üç gece içme suyundan içerler. Allahın emriiyle kimi kusarak, kimi sarı yeşil safra, sevda ahlat çıkarırlarki insan fena kokusundan ölüm derecesine gelir. Bazıları aşağısından safra, sevda, balgam, ahlat karabalgam, gazbur, okrak, seyrence adlı çeşitli hastalıklar çıkararak sanki yeninden hayata kavuşurlar. Bazısından benzetilmek gibi olmasın tesbih tanesi gibi kese kese şeyler çıkarki kırk ellişer boğum bağırsak şeklindeki bıçkıları çalılara sererler. Tuhaftırki bazı keseleri yardıkları vakit içinden binlerce siyah başlı kurtlar ve kelebek gibi haşereler çıkar. Bu su yalçın kayadan kaynayıp çıkar. Berrak latuf bir su isede tuzlucadır.

EVLİYA ÇELEBİ’NİNİ KALEMİNDEN DİLBABA NIN KERAMETİ

“Oradan yine gemiye binip denizin karşıtarafında üçmil uzakta Baş iskeleye geldik. Oradan yine gemiye binip 30mil uzaklıktaki konak yeri olan Diliskelesine gittim. Karşı tarafındakiki Gebize dili ile Gegbozadili Üsküdar tarafındadır.Bu ise Hersek tarafında hakikatten denize uzanmış bir dildir.