Tarım Orman Bakanı Sn Bekir Pakdemirli ye açık mektup

Dilovası Sanayi vakfını kurarak Kocaeli Dilovasında okul, yol ve çeşitli alt yapı hizmetleri yapılmasına öncülük ederek dilovasının belediye ve ilçe olmasına büyük katkısı olan. Dilovasının 40 yıllık canlı şahidi. 1968 tarihinde Dilovası Basf Sümerbank fabrikasının kurucu genel müdürü ,Vakif insanı ve kültür Adamı Dr Metin Eriş 30 yıl önce kurulmasına öncülük ettiği

Dilovasında ki ormandan adı neden silindi. Metin Eriş e kimler neden vefasızlık ve saygısızlık yaptı. Ortaya çıkartılmalı. Vefaya önem veren Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli bu vefasızlık ve haksızlığı düzeltmeli.

olarak soruyoruz.