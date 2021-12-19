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Tarım Orman Bakanı Sn Bekir Pakdemirli ye açık mektup

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Tarım Orman Bakanı Sn Bekir Pakdemirli ye açık mektup

19 Aralık 2021 Pazar 19:22

www.gebzegazetesi.com olarak soruyoruz. Dilovası Sanayi vakfını kurarak Kocaeli Dilovasında okul, yol ve çeşitli alt yapı hizmetleri yapılmasına öncülük ederek dilovasının belediye ve ilçe olmasına büyük katkısı olan. Dilovasının 40 yıllık canlı şahidi. 1968 tarihinde Dilovası Basf Sümerbank fabrikasının kurucu genel müdürü ,Vakif insanı ve kültür Adamı Dr Metin Eriş 30 yıl önce kurulmasına öncülük ettiği Dilovasında ki ormandan adı neden silindi. Metin Eriş e kimler neden vefasızlık ve saygısızlık yaptı. Ortaya çıkartılmalı. Vefaya önem veren Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli bu vefasızlık ve haksızlığı düzeltmeli.
Dr Metin Eriş ile yaptığımız belgesel söyleşi
Makale ve yazıları
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