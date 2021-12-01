Tarımın Önemi Ve Anadolu Ziraatçiler Derneği

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 1 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan makalem. https://www.gazetegebze.com.tr/.../tarimin-onemi-ve...

Tarımın Önemi ve Anadolu Ziraatçılar Derneği ile ilgili yazdığım yazının tamamı

Korona vebası köy hayatı ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi . Tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 Aralık 2021 tarihinde Tarım Şurası topluyor kocaeli bölgesinde tarımı desteklemek için çiftçilere büyük destek veriyor Kocaeli tarım Şurası ile ilgili yarın ayrıntılı bir makale yazacağım önce sizleri üç yıl önce Ankara da düzenlenen bizim de vatan yahut fındık belgeseli gösterimi sunumu ve tebliği ile katıldığımız sempozyumla ilgili Gebze gazetesi de daha önce yazdığım yazıyı sizlerle bu gün paylaşmak istiyorum ...

Anadolu Ziraatçiler Derneği AZİMDER İki Yıl da iki Uluslararsı Sempozyum düzenledi

Uluslarası 2. Tarım Kongresin de ilk gün özel bir oturumda izlenen benimde bildiri sunduğum Vatan Yahut Fındık www.vatanyahutfindik.com belgeselimizin tanıtım fragmanı https://m.youtube.com/watch?v=1qok1FxfKsM Azimder Ne Zaman Kuruldu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz ve arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği’nin (AZİMDER) sektördeki önemli bir boşluğu doldurdu ve iki yıl da iki önemli uluslarası sempozyum gerçekleştirdi Birinci Sempozyum geçtiğimiz yıl Moldova Gagauzya da gerçekleşti ikinci sempozyumda 21 ve 24 Kasım tarihleri arasında Ankara Hitit Ayaş Kablıca termal otelde gerçekleştirdi ve Fındık İçin özel oturum yaptı Azimder sempozyuma İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak hazırladığımız Vatan Yahut Fındık belgeselimizin gala gösterimi ile başladı çok sayıda bilim adamı 4 gün süren sempozyumda Bilgi verdi konuşmalar yapıldı Fındık Belgeseli ile ilgili Yurt içi ve yurt dışından katılan bilim adamlarının görüş ve önerilerini alıp belgesel çekimi gerçekleştirdik . Bir dünya markası olan Türk Fındığı Uluslarası 2. Tarım sempozyumunun önemli başlıkları arasında yer aldı Anadolu ziraat mühendisleri Derneği Mart ayında Tunus da düzenleyecekleri 3. Uluslarası tarım kongresine Bizleri dev davet etti

Azimder Nisa’n 2018 tarihinde kuruldu Anayol’u ziraatçiler Dernrği ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Prof Dr Turan Karadeniz, 2 Nisan 2018 tarihinde resmi kuruluşu gerçekleşen Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneğinin (AZİMDER) ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Asıl amacı ve hedefinin ülkemiz tarımı ve tarım paydaşlarının emeğini, alın terinin korunmasını ilke edinen derneğimiz AZİMDER, hızlı bir şekilde kurumsal kimliğini tamamlayarak, ülkemizin dört bir yanında il ve ilçelerde şubeler açarak örgütlenmeye başlayacaktır.

Değerli meslektaşlarım, ülkemiz tarımını daha ileriye taşımak amacıyla çıkılan bu yolda, önümüzdeki yılların bir değişim, dönüşüm ve atılım dönemi olacağını unutmamak gerekir. Ülkemiz dünyanın 7. en büyük tarım ülkesi olmasına rağmen, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya gibi ülkelerin sahip olduğu karasal toprakların, sahip olduğumuz kara parçasından çok daha geniş alanlar olduğu unutulmamalıdır. Geniş tarım topraklarına sahip olan bu ülkelerin yanında ülkemizin en büyük tarım ülkesi sıralamasında 7.olması, birçok tarım ürünleri üretiminde ilk sırada, birçoğunda ilk 5’de olması ülkemiz adına çok önemli, fakat bu yerin koruması ise çok daha önemli bir konudur.

Ziraat Mühendislerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, günün ve geleceğin şartlarına göre bilgi ve teknoloji bakımından donanımlı olarak gelişmesini sağlamak, birbirleriyle ve çiftçilerle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, Ziraat Mühendislerinin meslekleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardım, destek ve önerilerde bulunmak, Ziraat Mühendisliği ile ilgili bütün mevzuat ve şartnameleri incelemek, bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek çalışma konularımız arasında olacaktır. Kanunen belirlenmiş ya da henüz tanımlanmamış olan Ziraat Mühendislerimizin yetki ve sorumluluklarına girecek bütün mesleki tanımlamaları da işlevsel hale getirecek çalışmaları başlatmak ve takip etmek ilk hedeflerimizdendir.

Tarımla iştigal edenleri, üretenleri kamuoyunun gündemine taşıyarak, bu sektörün daha çok dikkat çekmesini, daha önemsenir ve hissedilir hale gelmesini sağlamak ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği (AZİMDER Den önemli açıklama Prof. Dr. Turan Karadeniz “Güçlü Türkiye için Güçlü Tarım Sektörü” anlayışıyla ülkemizin kalkınmasında tarımın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak önemli ödevlerimizden biri olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklarla ortaklaşa eğitim çalışmaları, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler düzenleyerek, Türk tarımının daha ileri seviyelere taşınmasına, bölgemiz ve dünya ile rekabet edebilir bir duruma yükseltilmesi için yapılan her girişime katkı vereceğimizi, donanımlı insan kaynaklarını yetiştirmek için atılan her adımın yanında olacağımızın bilinmesini isterim.

Türk tarımını yarınlara taşıyacak, sürdürülebilir bir tarım politikasını benimseyen siz değerli Ziraat Mühendislerimizi AZİMDER çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Bu niyetle çıktığımız bu seferde yolumuz ve bahtımız açık, gelecek her günümüz daha aydınlık, daha uğurlu ve bereketli olsun. Ülkemize, Ziraat Mühendislerimize, çiftçilerimize, tarımın tüm paydaşlarına işlerinde başarılar, ürünleri için bolluk, kazançları için bereket diliyor, saygılar sunuyorum. Prof.Dr.Turan KARADENİZ Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği (AZİMDER) Genel Başkanı www.azimder.org.tr