Tataristan’da Türk Dünyası Gazeteciler Şurası Hatıralarım

Korona vebası günlerinde geçmiş hatırlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan anıları ile yaşar, hatıralar insana güç kuvvet verir.

6 yıl önce benim de Kurucu Genel Başkan Vekili olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ev sahipliğinde, Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen şurada çok önemli kararlar alınmıştı. Tataristan ve Türk medyası, şuraya geniş yer vermişti.

5 yıl önce şura ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığım makaleyi ve TRT Avaz’da yer alan haberi sizlerle bugün paylaşmak istiyorum.

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TRT Avaz’da Yer Alan Haber

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkenti Kazan'da düzenlenen "Türk Dünyası 2'nci Gazeteciler Şurası" sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla sona erdi.

20 ülkeden 100 gazeteci katıldığı şurada, Türk Devlet ve Topluluklarında iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olması tavsiye edildi.

TRT Avaz’da yer alan haber

https://fb.watch/5Q4R3KeR29/

6 Yıl önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da, Belgeselcinin Not Defteri’nde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

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Türk Dünyası Gazeteciler Şurası Kazan’da Toplanıyor

20 ülkeden 100 gazeteci Türk Dünyası 2. gazeteciler şurası Kazan’da toplanıyor. İlki geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’de düzenlenen şuranın organizasyon komitesinde görev alan Devri Alem belgesel program yapımcısı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncılar Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, Tataristan’ın başkenti Kazan’a gitti. Şuara 30 Mayıs 2015 tarihinde sona erecek. Şuraya Türk ve akraba topluluğu 20 ayrı ülkeden 100 Türk gazeteci katılacak.

KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BELGESEL GALASI

Tataristan Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Tataristan Medya Bakanlığı TAD MED ve merkezi Türkiye’de bulunan Dünya Gazeteciler federasyonun ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Türk Dünyası 2. Gazeteciler şûrasında Devri Alem belgesel programı tarafından hazırlanan “ESKİŞEHİR’DEN KAZAN’A TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ” belgeselinin de galası gerçekleşecek. 120 dakikalık belgeselin DVD’si Avrasya gazeteciler derneğinin kültür hizmeti olarak şuaraya katılan gazetecilere ve Tataristan medya mensuplarına da hediye edilecek.

GAZETECİLER ŞURASI SİNEVİZYONU

Yapım ve yönetmenliği İsmail Kahraman tarafından gerçekleştirilen Eskişehir’den Kazan’a Kültür Başkentlerimiz belgeselinin sine vizyon görselleri Youtube üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. 7 dakikalık sine vizyonda önemli konular ile Eskişehir’den Kazan’a Kültür Başkentinin hikayesi anlatıldı. Ayrıca Türk Dünyası Belediyeler Birliği genel başkanı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Tataristan’ın başkenti kazana yaptığı gezi ile ilgili de bilgiler verilmekte. Bu bilgileri ve sine vizyonu www.belgeselyayincilik.com ve https://www.youtube.com/watch?v=2C2sVu8a_ko linkinden izleyebilirsiniz.

ESKİŞEHİR’DEN KAZAN’A GAZETECİLER ŞURASI

İlki 2014 yılı Eskişehir’de düzenlenen Türk Dünyası Gazeteciler Şurası bu yıl ikincisi RF. Tataristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Kazan’da düzenleniyor. Tataristan Cumhuriyetinin TATAMEDIA Kurumu ile Dünya Gazeteciler Federasyonunun ortaklaşa düzenleyeceği “Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurası” Türkiye ile Tataristan Cumhuriyetinin ortak bir projesidir. T.C. Başbakanlık (TİKA), TRT, Anadolu Haber Ajansı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen şura 3 gün boyunca yaklaşık 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımı bekleniyor. Konu ilgili bir açıklama yapan DGF Genel Sekreteri ve Şuranın Genel Koordinatörü Dr. Şemsettin Küzeci, Kerkük Gazetesine şunları söyledi: “Bu yıl Tataristan yapacağımız Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurasına 20 ülke katılacaktır. Başta Türkiye ve Tataristan olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Irak, İran, Türkmen Sahra, Kırım ve daha birçok Türk dünyası Coğrafyasından Türk Gazeteciler katılacaktır. Bu yıl ilk defa Türk Dünyası Üstün Basın Nişanı verilecektir. İkinci Şuramızda bu ödülü RF. Tataristan Cumhurbaşkanına onurla takdim edeceğiz. Ayrıca Türk Dünyası Basın Hizmet Ödülleri de ilk defa DGF tarafından verilecektir. Bu ödüller bu yıl;

1.TRT AVAZ, Türkiye

2.TATMEDIA, RF. Tataristan Özerk Cumhuriyeti

3. Anadolu Haber Ajansı (AA), Türkiye

4.Azerbaycan Matbuat Şurası, Azerbaycan

5. Yeni Balkan Gazetesi, Makedonya

6.AVRUPA MEDIA GROUP, Londra

7.Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği

8.Nur Gazetesi, RF. Tataristan kuruluşlarına verilecektir.”

TÜRK DÜNYASI MEDYA İLETİŞİM SERGİSİ

Tataristan’ın başkenti Kazan’da gerçekleşecek Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurası'nda, “Türk Dünyası Medya ve İletişim Sergisi’’ de açılacak. Sergide, şuraya katılacak gazeteciler tarafından getirilen gazete örnekleri ve yayınlar sergilenecek. Zirve dolayısıyla “Tataristan’ın Türk dünyasında jeopolitik yapısı” ve Türk Dünyasında iletişim gelişmeleri konulu panel ve oturumlarda gerçekleşecek. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dünya Gazeteciler Federasyonu’nun organizasyonu ile Türk Dünyası 2. Gazeteciler şurası Tataristan’ın başkenti Kazan’da toplanıyor. Şura, Diş işleri Bakanlığı, Kazan Başkonsolosluğu, TİKA, Dış Türkler Akraba Topluluğu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TRT, Anadolu Ajansı ve THY’’nın destekleri ile 26-29 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşiyor. (Kaynak: Gebze Gazetesi)

Evet korona vebası bize geçmiş hatırları hatırlattı. Veba salgını tüm hayatımızı etkiledi. Geçmişte yaşadığımız bir hatırayı hatırlayıp, sizlerle bugün paylaşmak istedim.

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer…