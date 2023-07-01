Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise dron denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.
Tatilciler dönüş yoluna geçti trafik yoğunluğu başladı
43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçen vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise dron denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.