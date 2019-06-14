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Tatlıkuyu 2. Etabına 3 Bin Ağaç!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin adet ağaç dikildi.

Tatlıkuyu 2. Etabına 3 Bin Ağaç!

14 Haziran 2019 Cuma 10:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’ye yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Birinci etabıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıkuyu Vadisi’nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze’nin en büyük parkı olacak. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Tatlıkuyu 2. etaba farklı türde 3 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

150 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Gebze için çok önemli bir yaşam alanı olan, içerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı 150 bin metrekare yeşil alan üzerine kuruluyor. Gebzeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tatlıkuyu Vadisi, 2. etabıyla daha da büyükmüş olacak. Birçok sosyal donatı, alt ve üst yapının inşa edildiği Tatlıkuyu Vadisi 2. etabıyla vatandaşların kullanabileceği yeşil alan arttırılıyor.

2 SPOR ALANI YAPILACAK

Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 14 adet altıgen kamelya yapımı tamamlandı. 2. etaba yüzeysel akış ve yağmur sularının terfisi için 650 metre büyük ve 400 metre küçük V kanal yapılıyor. Çalışmaların ardından 2. etap içerisine Japon kamelya ve masalar da yerleştirilecek. Mescit ve WC binalarının da inşa edildiği alana otoparkta yapılacak. Alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde fitness aletlerinin bulunacağı spor alanı da yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK OYUN GRUBU

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocuklar da unutulmadı. Çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için büyük bir çocuk oyun grubu yapılacak. Oyun grubunun karşısına ise vatandaşların oturabileceği amfi alanı yapılacak.

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