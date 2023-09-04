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Tavşancıl'a su sporlarını geliştirecek tesis inşa edilecek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tavşancıl'ımızda su sporlarının geliştirilmesi için güzel bir tesisin de temelini atacağız. İhale hazırlığı yapılıyor. Yakında projenin detaylarını paylaşacağız" dedi.

Tavşancıl'a su sporlarını geliştirecek tesis inşa edilecek

04 Eylül 2023 Pazartesi 15:08

Dilovası Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gündem maddeleri öncesi açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Dilovamız’a değer katan yatırımlarımıza aralıksız ediyoruz. Bir yandan yatırımlarımızı gerçekleştirirken, diğer yandan da çalışma arkadaşlarımızın emeklerini almaları için gerekli artışların yapılmasını sağladık. Seçim sürecinde halkımıza verdiğimiz sözlere ilave olarak birçok projeyi de hayata geçirirken, şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile Tavşancıl’ımızda su sporlarının geliştirilmesi için güzel bir tesisin de temelini atacağız. İhale hazırlığı yapılıyor. Yakında projenin detaylarını paylaşacağız. Diliskelesi Mahallemiz’e sosyal tesisleriyle birlikte çok amaçlı kullanılacak şekilde güzel bir kültür merkezi kazandırmak için çalışıyoruz. Bu iki projemiz için yakında detaylarını açıklayacağız" dedi.

Asfalt çalışmalarının da sürdüğüne dikkat çeken Şayir, "Mahallelerimizde başlattığımız asfaltlama çalışmaları, park bahçe düzenlemeleri aralıksız sürüyor. Tepecik ve Köseler köy konaklarımızın yapımı sürüyor. Demirciler, Köseler ve Turgut Özal ile Kayapınar mahallelerinin ortak noktasına yapılacak kapalı halı sahalarımızın yapımına başlandı. Kısa bir süre içerisinde açılışlarını yapacağız. Millet bahçemizin yapımı bitme aşamasına geldi. İçerisinde sosyal tesisleri olan vatandaşlarımızın her kesimine hitap edebilecek spor tesisleri, oyun ve dinlenme alanları bitmek üzere, KMC Grup’un desteği ile Türkiye’de tek olacak olan Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi projemizin de hızla yapımı devam ediyor. Halkımız hizmetlerin daha fazlasını hak ediyor" diye konuştu.



İHA
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