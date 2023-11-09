TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI MESAJINDA AMAÇ RAHMET DİLEMEK VE FATİHA OKUMAKTIR





Gelenek ve göreneklerimizde taziye kültürü çok önemli. Taziye ve başsağlığı cenazeye katılmanın başlıca amacı acıların paylaşılarak azaltılmasının yanında vefat eden Müslüman kardeşlerimize rahmet ve Fatiha okunmasına vesile olmasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde taziye kültürü çok önemli. Taziye ve başsağlığı cenazeye katılmanın başlıca amacı acıların paylaşılarak azaltılmasının yanında vefat eden Müslüman kardeşlerimize rahmet ve Fatiha okunmasına vesile olmasıdır.

İmkanlarım ölçüsünde gördüğüm her cenazeye katılıp cenaze namazını kılıp taziye mesajımı iletmekteyim.



Taziye kültürünün her bakımdan çok iyi yaşanan ve yaşatılan bölge olarak doğu Anadolu bölgesinde yaşanmakta taziye evleri cenazeye katılım doğu Anadolu bölgesinde yaşanmakta ve yaşatılmakta.

CEBAZEYE KATILIP ACIMIZI PAYLAŞANLARA TEŞEKKÜR MESAJIM

"KAYINVALİDEMİN VEFATI DOLAYISI İLE CENAZEYE KATILAN, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNAN, TELEFON VE MESAJ YAZAN HERKESE TEŞEKKÜR EDER; BU VESİLE İLE TÜM GEÇMİŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM,

RUHLARI İÇİN EL FATİHA…”

Gerek cenazemize bizzat katılan, mezarlığa kadar gelen, telefon ve mesajla acımızı paylaşıp rahmet dileyen çok sayıda isim var.

Üst düzey devlet yetkilileri, siyasiler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, emekli valilerimiz, basın meslek kuruluşu başkanları, gazeteci arkadaşlarım, daire müdürleri, STK Başkan ve yöneticilerin telefon ve mesajları beni duygulandırdı her arayan dost ve arkadaş rahmet dileyip Fatiha okumaları çok önemli.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİMİZE TAZİYE ZİYARETİ

GTO GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN TAZİYE ZİYARETİ



TOBB Gebze Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve gazetemiz sahibi Emre Kahraman'a taziye ziyaretinde bulundu.Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

özel araştırma merkezini de ziyaret eden Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri,

canlı yayınında genç girişimcilerin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette bulunan Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri

Enis Yanık

Mehmet Genç

Baycan Aküzüm

Ersin Avutman

Burak Çelik

Tolga Cengiz

Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman araştırma merkezi kütüphanesi hakkında bilgi verdi. Ziyarette Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi, gazetemiz sahibi Emre Kahraman'da yer aldı.

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI

TÜRK AMERİKA GİRESUN DERNEĞİ BİR ÖNCEKİ BAŞKANI NURETTİN OFLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk Amerika Giresun Derneği'nin bir önceki başkanı ve ABD'de Devri Alem belgesel program çekimi için davet eden ve destek olan değerli arkadaşım Nurettin OFLU, eşi Ayşe Kahraman OFLU hanım İle taziye ziyaretinde bulundu.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kütüphanesine gelerek önceki gün kayın validesi vefat eden gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman'a taziyelerini bildirip

canlı yayınına konuk olarak ABD'de yaşayan Türkler ile ilgili önemli bilgiler verdi.

CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

BİZİM RADYO TV SAHİBİ OSMAN ÇETİNKAYA'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Karabük'den Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere birçok bölgeye ve ülkeye yayın yapan BRTV yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Çetinkaya gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman'a kayın validesi'nin vefatı dolayısı ile taziye ziyaretinde bulundu ve Devri Alem TV canlı yayınında bilgiler verdi.

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