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TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için "yüksek gerilim" uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), elektrifikasyon çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki bazı hatlar için yüksek gerilim uyarısında bulundu.​​​​​​​

TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için

12 Ekim 2021 Salı 14:25

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze-Köseköy Demiryolu 3. ve 4. hat peron inşaatı, altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon ikmal yapım işi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 18 Ekim'den itibaren Köseköy-Yarımca istasyonları arasında Köseköy ve Yarımca dahil Kırkikievler, İzmit, Derince, Tütünçiftlik konvansiyonel demiryolu elektrifikasyon hatlarına 27 bin 500 volt enerji verilmesi planlanıyor.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinme, direklere dokunma, iletkenlere yaklaşma ve yere düşen tellere dokunmanın, can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.



AA
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