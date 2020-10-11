TEHLİKELİ GAZ SEVİYESİ ÇALIŞMAYI DURDURDU

Önceki gün yaşanan aşırı yağış sonrası Kocaeli’nin İzmit İlçesinde Seka Cami yanındaki yer altı elektrik hatlarında arızalar oluştu.
Arızaları gidermek üzere çalışma başlatan SEDAŞ, hatların geçtiği mahzenlerde gaz tehlikesi olabileceği ihtimali ile Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü’nden yardım istedi.
Bölgeye giden Kocaeli AFAD ekibi, koruyucu elbiseler giyerek rögarların içinde ölçüm yaptı.
AFAD’ın KBRN ekibi, Multi RAE cihazıyla yapılan ölçümde 80 ppm VOC değerinin çıkması üzerine çalışmanın başlatılmaması gerektiğini, insan sağlığı için risk oluşturduğunu SEDAŞ yetkililerine ileterek ölçüm değerlerini tutanağa bağladı.
Bölgede bulunan yer altındaki elektrik hatlarının bağlantılı olduğu rögarların tümünün açılarak havalandırma yapılması sonrasında tekrar ölçüm değerlerinin kontrolüyle arıza çalışmasının devam edeceği öğrenildi.