TEHLİKELİ GAZ SEVİYESİ ÇALIŞMAYI DURDURDU

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, SEDAŞ’ın İzmit Seka Camii yanındaki yer altı elektrik hatlarında yaptığı arıza giderme çalışmasında gaz ölçümü yaptı.