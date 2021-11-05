Teleferik ön yeterlilik ihalesi yapıldı

Kartepe’ye değer katacak teleferik projesinde ön yeterlilik ihalesi yapıldı. Firmalar, teknik şartnamenin incelenmesi ve teklif hazırlanması için süre istedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi’nde ilk ihale aşaması gerçekleştirildi. 3 firmanın dosya verdiği ihale kapsamında firmalarla kasım ayı içerisinde ikinci ve üçüncü görüşmeler yapılarak teklifleri alınacak.





ONLİNE OLARAK YAYINLANDI

Türkiye’nin ilk milli teleferik projesi için yapılan ihale, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirildi. Firma yetkililerin de hazır bulunduğu ihale, internetten online olarak yayınlandı.





3 FİRMA KATILDI

Teleferik hattı için 3 firma dosya verirken evraklar tek tek incelendi. Her üç firmanın da evrakları onaylanırken teknik şartname ve fiyat teklifleri için ikinci ve üçüncü ihalenin gerçekleştirileceği öğrenildi.





BÜYÜKŞEHİR BİR AN ÖNCE PROJEYE BAŞLAMAK İSTİYOR

Ön yeterlilik ihalesine Leitner AG/SpA, Grant Yapı Teleferik ve Bartholet Maschinensau AG-Kırtur Turizm ortaklığı dosya vererek katıldı. İhale komisyon başkanı Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel, firmalara projeye bir an önce başlamak istediklerini ve süreci tamamlamak için acele etmeleri gerektiğini vurguladı.





FİRMALAR SÜRE İSTEDİ

Firma yetkilileri ise yurtdışı yazışmaların gerçekleştirilmesi için kasım ayı sonuna kadar süre istedi. Talepleri olumlu karşılanırken Büyükşehir’in projeyi ivedilikle başlatarak bitirmek istediği firmalara hatırlatıldı.





İLK YERLİ VE MİLLİ TELEFERİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılacak, Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak.





SAATTE 1500 KİŞİ TAŞIYACAK

2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak.





2023'TE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.







AA