TEM Otoyolu kapalı

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez-Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yürütülecek. Çalışma nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek, Adapazarı Gişeler'den tekrar otoyola katılım sağlanacak.



Dünn saat 21.00'de başlayan çalışma, 9 Ağustos Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak. Çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.



Ayrıca, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

AA