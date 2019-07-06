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TEM Otoyolu kapalı

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos 2019 tarihine kadar, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu kapalı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:40


Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez-Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yürütülecek. Çalışma nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılacak.  Trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek, Adapazarı Gişeler'den tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Dünn saat 21.00'de başlayan çalışma, 9 Ağustos Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak. Çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

 Ayrıca, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. 


AA
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