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"Tembel Manana" 1 Yaşında

Türkiye'nin ilk tembel hayvan yavrusu olan "Manana"nın 1 yaşına girmesi dolayısıyla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda doğum günü partisi düzenlendi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:55

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Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın sakinleri arasında yer alan Manana, 1 yaşına girdi. Manana'nın yaşadığı alana doğum günü mesajları asılırken, sebze ve meyvelerden oluşan yiyecekler hazırlandı. Annesinden yeni ayrılan ve gezinmek yerine bir köşede uyumayı tercih eden Manana'yı görevliler elleriyle beslemek zorunda kaldı. Manana için hazırlanan sebze ve meyveden oluşan yiyecekleri de Felix ve Benny yedi.

Tembel hayvan, doğal yaşam alanı olan tropikal iklimlerde gününün büyük çoğunluğunu tutunduğu ağaçlarda uyuyarak geçiriyor ve memeliler arasında "en yavaş canlı" olarak adlandırılıyor.



- "Parkımızda koruma programları altında üreme çalışmaları sürdürülüyor"

Veteriner Hekim Hilal Akbaş, yaptığı açıklamada, Manana'nın, 2 parmaklı tembel hayvan olduğunu belirtti.

Akbaş, "Türkiye'nin tek tembel hayvan yavrusu. Nesilleri tehlike altında olduğundan ve yaşam alanlarının tahrip edilmesinden dolayı parkımızda koruma programları altında üreme çalışmaları sürdürülmektedir. Bunun için de büyük çaba sarf etmekteyiz. Manana, 1 yılını annesinin yanında geçirdi. Yavaş yavaş gezinerek kendi başına beslenmeye başladı." bilgisini verdi.




AA
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