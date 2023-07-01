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TEM'de 2 otomobil çarpıştı, uzun araç kuyruğu oluştu

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun başladığı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de 2 otomobil çarpıştı, uzun araç kuyruğu oluştu

01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:55

Kaza, TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 BC 6162 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen C.A. hakimiyetindeki 54 AFN 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak durabildi. Kazada 34 BC 6162 plakalı otomobil sürücüsü E.T. ve eşi S.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu, otoyolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yolda trafik kontrollü şekilde verildi. Kazalı araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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