Tepecik Mesire Alanı Dualarla Açıldı!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği, bölgenin en büyük mesire alanlarından biri olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçeye kazandırdığı 33 dönümlük arazi üzerine kurulan ve muhteşem doğal güzelliklere sahip Tepecik Mesire ve Piknik alanı tören ve dualarla açıldı.

Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, Ülkü Ocakları Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, Kurum müdürleri, mahalle başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HUZURLU ORTAMDA GÜN BOYU KEYİF

Bölge halkının huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak gün boyu keyifli vakit geçirebileceği, Tepecik Mesire ve Piknik alanı içerisinde; kır lokantası, kır kahvesi, etkinlik alanları, ibadethane, kontrol noktası, piknik alanları, çocuk oyun alanı, gezinti yolları, yöresel ürün satış yerleri, fitness alanı, ahşap kamelyalar, WC ve açık otopark yer alacak. Tepecik Mesire alanında tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.

YATIRIM DÖNEMİ

Açılış töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Bugünde seçim sürecinde Dilovamız’a taahhüt ettiğimiz; Tepecik Mesire ve Piknik alanımız bölge halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imkanları bizlere sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bölge milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekip olarak başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Günden güne

projelerimizi gerçekleştiriyor, İlçemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu dönem yatırım dönemi. İlçemizde birçok altyapı çalışması tamamlandı. Tavşancıl komple yenileniyor. Kayapınar’ın üstüne de çok büyük bir mesire alanı yapacağız. Bize verilen imkanlar ilçemize hizmet olarak kazandırıyoruz. Gece gündüz demeden sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

İNSANLARIMIZ MUTLU OLSUN DİYE ÇALIŞIYORUZ

Şayir’in ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, “Bu hizmetler tek başına olmuyor. Bir bütün halinde yapılan çalışmaların ürünleri. Büyükşehir Belediyesi olarak, bize gelen bütün talepleri karşılayıp en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için gayret ediyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların mutlu olması için ne gerekiyorsa elimizdeki imkanlarla onları yapmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetlerde katkısı olan herkesi şükranla yad ediyoruz. İnşallah artarak devam edecektir. Mesire alanının hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

ORMANLARIMIZI KORUMAK İÇİN EKİP OLUŞTURDUK

Pehlivan’ın ardından kürsüye çıkan Kaymakam Kubilay ise, “Bu eseri ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir tesisin ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyuyorum. Ormanlarımızı korumak hepimizin temel görevi. Ormanlarımız bizlere emanettir onları geleceğe en iyi şekilde miras bırakmak asli görevimizdir. Orman geleceğe nefestir. Dilovası ilçemizde ormanları korumak için büyük bir seferberlik başlatmış durumdayız. Tüm birimlerimiz ile oluşturduğumuz ekipler ile her gün denetimler yapıyoruz. Buraları en iyi şekilde koruyup, geleceğe aktaracağız” dedi.

HEP BİRLİKTE KURDELEYİ KESİTLER

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Tepecik Mesire Alanı’nın kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından hep birlikte mesire alanını gezerek hem vatandaşlarla görüştüler hem de inceleme de bulundular.





