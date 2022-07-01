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Tepecik Mesire ve Piknik alanı açılıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, seçim beyannamesinde sözünü verdiği bölgenin en güzel mesire alanı olacak olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak görkemli bir açılışla vatandaşların hizmetine açılıyor.

Tepecik Mesire ve Piknik alanı açılıyor

01 Temmuz 2022 Cuma 11:41

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçeye kazandırdığı 33 dönümlük alanda yapımına başlanan ve bölgenin en güzel doğal güzelliklerine sahip Tepecik Mesire ve Piknik alanı açılışa hazır.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Bölge halkının huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği,  Tepecik Mesire ve Piknik alanı içerisinde; kır lokantası, kır kahvesi, etkinlik alanları, ibadethane, kontrol noktası, piknik alanları, çocuk oyun alanı, gezinti yolları, yöresel ürün satış yerleri, fitness alanı, ahşap kamelyalar, WC ve açık otopark yer alacak. Vatandaşların aileleri ile birlikte piknik ve spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği Tepecik Mesire alanında tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.

DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP MESİRE ALANI

Tepecik Mesire ve Piknik alanında çalışmaların ardından son olarak da çevre ve yol düzenlemeleri bitirilen alan ile ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şayir, “Seçim sürecinde halkımıza söz verdiğimiz bir projemizin daha açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Orman Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol ile Tepecik Köyümüzde bulunan ve ilçemize kazandırdığımız 33 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız mesire ve piknik alanımız artık halkımızın hizmetine hazır hale geldi. 4 Temmuz Pazartesi günü görkemli bir şekilde açılışını yapacağımız Tepecik Mesire ve Piknik alanımı ilçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacaktır. Yeni yaşam alanımızla halkımız gün boyunca hem doğa sevgisini kazanacak hem sporunu yaparak güzel vakit geçirebilecektir.

TÜM HALKIMIZI AÇILIŞA BEKLİYORUM

Ayrıca birçok organizasyonunda yapılabileceği alanımızda, güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız. 04 Temmuz Pazartesi saat 14:00’te gerçekleşecek olan Tepecik Mesire ve Piknik alanımızın açılışına tüm Dilovası ve bölge halkımızı bekliyorum.”dedi.

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