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Tepeköy'e Çınar Çocuk Evi yapılıyor

İzmit Belediyesinin 3’üncü kreşi olacak olan Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nde çalışmalar devam ediyor.

Tepeköy'e Çınar Çocuk Evi yapılıyor

18 Ağustos 2023 Cuma 11:46

  İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan Çınar Çocuk Evi’nin 3'üncüsünü Tepeköy Mahallesi’ne kazandırıyor. Etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla çocukların doğa ile iç içe olacağı kreşin yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Tepeköy Mahallesi’nde 1125,50 metrekarelik alanda yapımı devam eden Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nde iç mekan ve dış cephede çalışmalar sürüyor. İç mekanda asma tavan imalatları devam ederken, seramik kaplama imalatları için hazırlık yapılıyor. Dış mekanda ise mantolama ve boya çalışmaları tamamlandı. İç mekan ve dış cephe çalışmalarının ardından peyzaj çalışmalarına başlanacak. 


İHA
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