TGF İLE GAZETECİLİK ANILARIM

Anılar geçmişimize ışık tutar… Koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte anılarımı yazmaya daha çok özen gösteriyorum. Anılar önemli belgelerdir… Geçen yıl bu zamanlar, gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı yazdığım Belgeselcinin Not Defteri köşemde Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile ilgili kaleme aldığım yazımı yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum.

***

Artık hatıralarımızı yazma zamanı. Anılar önemli belgelerdir. Gazeteci olarak Trabzon’da 1975 yılında kalemi elime almış ve gazetecilik maratonunda koşmaya başlamıştık. Aradan tam 45 yıl geçmiş. O zaman henüz 15 yaşındaydım. Her şeyi tozpembe görüyordum. Mesleği profesyonel olarak 40 yıldır sürdürüyorum. Dernek ve cemiyetlere üyeliğim 40 yıldır devam etmekte. Gebze Gazetesi’ni 1985 yılında yayınlamaya başladıktan sonra, Genel Merkezi Ankara’da olan, Anadolu Basın Birliği’ne üyelik kaydımı yaptırmıştım. 1986 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunu yapan ekip içerisinde yer almış, ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olmuş; Türk Basın Birliği’nin Kocaeli Şubesi’nde uzun yıllar aktif görev yapmıştım. Basın Konseyi dâhil birçok basın meslek örgütünde aktif görev aldıktan sonra, 4 yıl Anadolu gazete sahiplerini temsilen, Basın İlan Kurulu’nda Genel Kurul Üyeliği yaptım. Gerçekten basın meslek örgütlerindeki faaliyetlerim, oralarda görev almak bana manevi derecede çok büyük katkısı oldu. Maddi olarak zaman kaybım, maddi harcamalarım olmasına rağmen, edindiğim tecrübeler ve dostluklarımız halen baki ve baki kalmaya da devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU’NUN KURULUŞU

Benim için önemli dönüm noktalarından bir tanesi de 1996 yılında Aksaray’da bizim de aralarında bulunduğumuz birçok cemiyet ve dernek tarafından basın meslek örgütünün üst kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunda görev almamızdı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 1996 yılında Aksaray’da kurulmuştu. Bizde bu kuruluşta o zaman Anadolu Yayıncılar Birliği Genel Başkanı olarak kurucular kurulu arasında yer almıştık.

TGF’nin benim gazetecilik hayatımda çok önemli yeri vardır. Gebze Gazetesi’nde yazdığım makaleleri sizlerle paylaşıyorum. Her şey gelip geçer, dostluklar, arkadaşlıklar ve anılar baki kalır.

Şu fani dünyada baki kalan,

Gök kubbe de hoş bir seda imiş…

TGF ile ilgili yazdığım makalelerimin linkleri:

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4365&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1368&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2064&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2070&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2031&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=19689

***

TGF ile birçok yurtdışı gezisine gittim

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası için Kazakistan’dayız. TGF ile birçok gazetecilik anım var. Yurtiçi ve yurtdışında birçok bölgeye giderek, Gazeteciler Şurası toplantılarına katıldım.

Daha önce yazmış olduğum makalemden bir bölümü sizlerle paylaşarak yazıma nokta koyuyorum.

…”. Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası toplantısına katılmak üzere, perşembe akşamı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kazakistan ve Kırgızistan yolculuğumuz başladı. Devri Alem Belgesel Programı olarak belgesel çekerek, tarihe not düşüp zamana noterlik yapacağız. Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Basın Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun ortaklaşa organize ettiği şuraya, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gazeteci ve meslek örgütü başkanı katılıyor. Toplantıya katılan Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat’la, 35 yıl önce Gebze temsilciliğini yaptığım, Tercüman Gazetesi yıllarını konuştuk, geçmişi hatırladık. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Osman Altınışık ve Antalya eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Kahya ile, TGF’nin 20 yıl önceki kuruluş yıllarını konuşarak, tarihe not düştük. Türk Dünyası 1. Gazeteciler Şurası Eskişehir’de başlamış, İkincisi Tataristan’ın Başkenti Kazan’da düzenlenmişti. 3. şura ise Türk Dünyası Kültür başkenti olan Kazakistan’ın Türkistan kentinde 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecek. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Genel Sekreter İbrahim Erdoğan’ın yoğun çalışması ile düzenlenen şuranın toplanmasına Türkiye devleti büyük destek oldu. Bir kez daha atalarımızın at sırtında geldiği Türkistan coğrafyasını, uçarak gitmenin heyecanını yaşıyoruz…”

Evet gerçekten birçok gazetecilik anımız var. Bu anıları zaman zaman sizlerle paylaşmak istiyorum.

Pandemi günlerinde bir yere gidilemiyor. Geçmiş yıllarda iyi ki gezmişiz…

Bundan sonra gezi anılarımızı sizlerle paylaşarak, geçmişe doğru yolculuğa çıkacağız.

İnsanoğlu anıları ile yaşar…

Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer.