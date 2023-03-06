TGRT Belgesel TV’de Her Gün Üç Belgeselimiz Yayınlanıyor

Devri alem belgesel programı belgeselcilikde marka olmaya devam ediyor. Türk televizyonları içersinde en çok belgesel olarak yayınlanan Devri Alem belgesel tv programlarınız izleyicilerden büyük ilgi görüyor. TGRT belgesel tv kurulduğu günden itibaren İKTAV kültür hizmeti olarak hazırlayıp sunduğum Devri Alem belgesel programınız ile ilgili hazırladığımız tanıtım fragmanı.

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı tarih, kültür, sanat ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı gazeteci Yazar ve belgesel yapımcı yönetmeni İsmail Kahraman yapmaktadır. TGRT belgesel tv iyi seyirler diler.

İsmail Kahraman dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel üslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

TGRT DE MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA ZAFERLER TARİHİ ve VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman’ın 2005 yılında çekmiş olduğu belgeseli sizlere sunuyoruz.

An itibari ile 5 Mart 2023. TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2005 tarihinde ilim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com Kültür hizmeti olarak çektiğimiz Zaferler Tarihimiz belgeselimiz yayınlanıyor .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255728011686617&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel tv de hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03’te yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemizde okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

TGRT DE YAYINLANAN ZORUNLU GÖÇ BELGESELİMİZ

https://fb.watch/j2xjNHrm8B/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile 4 Mart 2023. TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2009 tarihinde çektiğimiz Bulgaristan’dan 1989 tarihinde yaşanan zorunlu göç belgeselimiz yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146678338271263&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

TGRT DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ VE ERZURUMUN KURTULUŞU BELGESELİMİZ

https://fb.watch/j1cKmmhIhb/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile 3 Mart 2023. TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımız da 2003 tarihinde Erzurum ve Sarıkamış’da çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=926258708503614&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

TGRT DE ELAZIĞ VE HARPUT BELGESELİMİZ YAINLANIYOR

https://fb.watch/i-UX4c3bQX/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile 2 Mart 2023. TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2006 tarihinde Elazığ Harput’da çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146429919371277&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.