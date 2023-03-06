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TGRT Belgesel TV’de Her Gün Üç Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

TGRT Belgesel TV'de Her Gün Üç Belgeselimiz Yayınlanıyor

06 Mart 2023 Pazartesi 15:06

 Devri alem belgesel programı belgeselcilikde marka olmaya devam ediyor.  Türk televizyonları içersinde en çok belgesel olarak yayınlanan Devri Alem belgesel tv programlarınız izleyicilerden büyük ilgi görüyor. TGRT belgesel tv kurulduğu günden itibaren İKTAV kültür hizmeti olarak hazırlayıp  sunduğum Devri Alem  belgesel programınız  ile ilgili hazırladığımız tanıtım fragmanı.

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı tarih, kültür, sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı  gazeteci Yazar ve belgesel yapımcı yönetmeni İsmail Kahraman yapmaktadır. TGRT belgesel tv iyi seyirler diler.

İsmail Kahraman dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel üslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

TGRT DE MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA ZAFERLER TARİHİ ve VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman’ın 2005 yılında çekmiş olduğu belgeseli sizlere sunuyoruz.

An itibari ile 5 Mart  2023. TGRT belgesel  tv Devri Alem belgesel programımızda  2005 tarihinde ilim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com Kültür hizmeti olarak çektiğimiz Zaferler Tarihimiz belgeselimiz  yayınlanıyor .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255728011686617&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel  tv de  hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03’te yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  38 yıldan beri yayınlanan makalemizde  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

TGRT DE  YAYINLANAN ZORUNLU GÖÇ BELGESELİMİZ

https://fb.watch/j2xjNHrm8B/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile  4 Mart  2023. TGRT belgesel  tv  Devri Alem belgesel programımızda  2009 tarihinde   çektiğimiz  Bulgaristan’dan  1989 tarihinde yaşanan zorunlu göç belgeselimiz yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146678338271263&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

TGRT DE  SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ VE ERZURUMUN KURTULUŞU BELGESELİMİZ

https://fb.watch/j1cKmmhIhb/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile  3 Mart  2023. TGRT belgesel  tv   devri alem belgesel programımız da  2003  tarihinde Erzurum ve Sarıkamış’da çektiğimiz  belgeselimiz  yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=926258708503614&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgesel  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

TGRT DE  ELAZIĞ VE HARPUT BELGESELİMİZ YAINLANIYOR

https://fb.watch/i-UX4c3bQX/?mibextid=qC1gEa

An itibari ile  2 Mart  2023. TGRT belgesel  tv  Devri Alem belgesel programımızda  2006 tarihinde Elazığ  Harput’da çektiğimiz  belgeselimiz  yayınlanıyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146429919371277&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

12 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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