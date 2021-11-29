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TGRT Belgesel Tv'de Tataristan Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2012 yılında çekmiş olduğu belgesel TGRT Belgesel Tv'de yayınlanıyor.

TGRT Belgesel Tv'de Tataristan Belgeselimiz Yayınlanıyor

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:22


TGRT Belgesel tv'de Tataristan'da 2012 yılında
www.devrialem.tv olarak gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail kahraman tarafından Tataristan'da çekilen Belgeselimizde tarihi Bolgar Türk devletine Başkentlik yapmış tarihi Bolgar şehrinde Tatarların islamı kabul ettiği yıl dönümü Şükran günün törenlerinde çekilen bölüm yayınlanıyor .
15 yıldır her gün TGRT Belgesel tv de yayınlanan Devri alem belgesel tv programımızda an itibari ile 29 kasım 2021 saat 07 ile 08 arasın da www.devrialem.tv olarak Tataristan belgeselimizi yayınlanıyor .
Her gün sabah 07 Gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem Belgesel programız da medeniyet ve gönül coğrafyamız ekranlara geliyor
30 yıldan beri dünyanın bir çok bölgesinde çektiğimiz Devri alem belgesel programlarınızı sosyal medya sayfalarımız www.devrialem.tv ve www.belgesel-yayincilik.com internet tv den izleyebilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz...




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