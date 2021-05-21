TGRT'de Bugün Yayınlanan Belgeselimiz

Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman tarafından çekilen Belgesel de Birinci dünya harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış harekatı ve kop savunmasına katlıp Ruslara esir düşüp Sibirya da 12 sene esir kalan Giresun espiye sopukpınar beldesinden Şerefoğlu Gazi Mustafa Şağar'ın kızları Merhume Emine Kahraman ve Kezban Geçal Devri Alem belgesel programın da babaları Mustafa Şagar'ın Sibirya esir kamplarından nasıl kaçıp kurtulduklarını açıklıyor.