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TGRT'de Bugün Yayınlanan Belgeselimiz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın paylaşımı..

TGRT'de Bugün Yayınlanan Belgeselimiz

21 Mayıs 2021 Cuma 10:19
Bugün mübarek Cuma günü
Atalarımız şehit ve gazilerimizi hatırlayalım
Geçmişlerimiz bizden Fatiha bekliyor
Tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım
Bu mübarek cuma günü sizleri tarihe yolculuğa çıkarıyor tarihin canlı şahitleri ile çektiğimiz b gün TGRT'de yayınlanan belgeselin özet bölümü ile baş başa bırakıyorum.
Gebze Gazetesinin Sosyal Medya Paylaşımı
Devri alem belgesel programı tarihe belge bilgi ve arşiv bırakmaya devam ediyor
An itibari ile 21 Mayıs 2021 13 yıl önce Giresun'da çektiğimiz Belgeselimiz TGRT belgesel tv'de tarihin canlı şahitleri Emine Kahraman ve Kezban Geçal ile dönemin Giresun Valisi Dursun Ali Şahin ile ilgili bölüm yayınlanıyor
Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman tarafından çekilen Belgesel de Birinci dünya harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış harekatı ve kop savunmasına katlıp Ruslara esir düşüp Sibirya da 12 sene esir kalan Giresun espiye sopukpınar beldesinden Şerefoğlu Gazi Mustafa Şağar'ın kızları Merhume Emine Kahraman ve Kezban Geçal Devri Alem belgesel programın da babaları Mustafa Şagar'ın Sibirya esir kamplarından nasıl kaçıp kurtulduklarını açıklıyor.
Bugün hiçbiri hayattaa değil .
Tarihin canlı şahitleri bir bir gidiyor
Tüm geçmişlerimize mübarek Cuma günü bir Fatiha üç ihlas okuyalım... El Fatiha..



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Ulu Türkistan'dan Büyük Kafkas Sürgününe
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı.

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