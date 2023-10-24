TMO’daki patlamada yaralanan güvercinler doğaya salındı

Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 2 kişi ölürken, 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Ayrıca patlamada çok sayıda güvercin telef olurken bazıları ise yaralanmıştı. Yaralanan güvercinler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin ilgilendiği 10 güvercin, 2,5 aylık tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya bırakıldı.
İHA