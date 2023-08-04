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Togolu öğrenci stajını Kocaeli'nin köylerinde yapıyor

Batı Afrika ülkesi Togoi'dan üniversite eğitimi için Kocaeli'ye gelen inşaat mühendisliği öğrencisi Abdoul Gafarou Fousseni, köylerde yürütülen üstyapı çalışmalarına katılıyor. Arkadaşlarının "Ali Gaffar" diyerek hitap ettiği Fousseni, "Burada öğrendiğim bilgilerle ülkeme faydalı olmak istiyorum" dedi.

Togolu öğrenci stajını Kocaeli'nin köylerinde yapıyor

04 Ağustos 2023 Cuma 14:49

Togo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen Abdoul Gafarou Fousseni, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıfta eğitim görüyor. 4 bin 582 kilometre yol kat edip Togo'dan Türkiye'ye gelen Fousseni, Kandıra'da Çerçili-Akıncı köylerini birbirine bağlayan ve Şile Ağva’ya da ulaşımın sağlandığı 5,5 kilometre uzunluktaki yolun asfaltlama çalışmalarında yer alıyor. Stajını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yapan ve üstyapı çalışmalarına katılan Fousseni, tecrübelendiğini dile getiriyor.

Arkadaşlarının "Ali Gaffar" diyerek seslendiği Fousseni, "Çok güzel bir ortamda staj yapıyorum. Bana herkes çok yardımcı oluyor. Burada öğrendiğim bilgilerle ülkeme faydalı olmak istiyorum" dedi.







İHA
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