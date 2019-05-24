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Tohum Desteği Çiftçileri Mutlu Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilere verilen tohumlar, yakın zamanda hasat edilecek.

Tohum Desteği Çiftçileri Mutlu Ediyor

24 Mayıs 2019 Cuma 11:34

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Tarım faaliyetlerinin Türkiye ve Kocaeli’nde artarak devam etmesi vatandaşların uygun fiyatlara gıda ve et ürünlerini alabilmesi acısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerin tarlalarını ekmesi ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi için hayvanlarını yedireceği besinleri yetiştirmeleri gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini verimli şekilde yapabilmesi için yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Verilen desteklerle tarlalara yem bitkisi tohumu eken Kocaelili çiftçiler, daha fazla yem elde ederek hayvanlarına rahat bir şekilde bakıyor. Yüzde 50 hibe ile tohum desteği alan Kandıralı çiftçiler Ahmet Kan ve İsmal İlter şimdilerde tarlalarındaki yem bitkilerini hasat etmeye hazırlanıyor.

2018 YILINDA 4 BİN 746 ÇİFTÇİYE TOHUMU DESTEĞİ VERİLDİ

2018 yılı sonbahar ve ilkbahar sezonunda 663 ton yem bitkisi tohumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 746 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği verildi. 2018 yılında çiftçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 3 milyon 41 bin TL tutarında destekleme yapıldı. 2019 yılı ilkbahar sezonunda bin 469 çiftçiye yem bitkisi desteği ile 1 milyon 286 bin TL tutarında destek verildi. Çiftçilerin hayvanlarına yedirmeleri için verilen tohum desteği kapsamında Arpa, Mısır, Macar Fiğ, Süt Otu, Tritikale, Köykur Mera Karışımı, Yonca ve Yem Bezelyesi tohumu veriliyor.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDEN ÇİFTÇİLERE TEKNİK DESTEK VERİYOR

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen tohum desteği sonrasında da Ziraat Mühendisleri çiftçilere ücretsiz teknik destek veriyor. Ziraat Mühendisleri yem bitkilerinin ekimi, yetiştirilmesi ve hasatında çiftçilerin öğrenmek istediği tüm bilgi ve uygulamaları yerinde bulunarak destek veriyor. Ayrıca çiftçilere oluşabilecek bitki hastalıklarının giderilmesinde yardımcı olunuyor.

ÇİFTÇİ AHMET KAN “150 DÖNÜMDE TRİTİKALE VE BEZELYE EKTİM”

Kocaeli Kandıra ilçesi Babaköy’nde yaşayan Çiftçi Ahmet Kan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tohum desteği kampanyasından 110 paket yem bitkisi tohumunu yüzde 50 hibe ile aldı. Kan “Çiftçilikle ve aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyorum. 150 dönümde tritikale ve bezelye ve sılajlık mısır ektim. Büyükşehir Belediyesinden yıllardır tohum desteği alıyoruz. Sonbahar ekimi için gübre yardımları oldu. Geçen seneki hasatta dönümünden 25 – 30 balya arasında yem alıyoruz. Bu yardımlar bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“TOHUM DESTEĞİYLE DAHA FAZLA ALANDA EKİM YAPIYORUZ”

Kandıra ilçesi Kızılcapınar köyünde yaşayan Çiftçi İsmal İlter de yüzde 50 hibe desteği kapsamında 43 paket yem bitkisi tohumu aldı. 45 senedir çiftçilik yaptığını belirten İlter “Tohum desteği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Geçen sene gübre vermişlerdi bu yıl da Buğday, Arpa ve Mısır tohumlarını aldık. Tohum desteğiyle birlikte 10 dönüm ekeceğimize 20 dönem ekiyoruz. Bu sene 20 dönüm arpa otu, 18 dönüm mısır ve 15 dönüm buğday ektik. Burada sağladığımız besinlerle hayvanlarımıza bakıyoruz. Tohum desteğiyle daha çok yem üretebildiğimiz için hayvan bakmamız daha da kolaylaştı” şeklinde konuştu.

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