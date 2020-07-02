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Toplu taşıma esnafı nefes aldı

Toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti

Toplu taşıma esnafı nefes aldı

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında zor günlerden geçen esnafa destek için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının olduğu salgının ilk döneminde büyük zarar gören toplu taşıma esnafına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde verilen desteğin 5 milyon 629 bin TL’lik son taksiti de hesaplara yatırıldı.

 

ODA BAŞKANINDAN, BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli halkına hizmet eden toplu taşıma esnafının, virüs salgını sürecinde girdikleri krizden etkilenmemeleri için destekte bulundu. Üç kısım halinde gerçekleşen can suyu yardımları esnafa nefes aldırdı. Yardımlardan dolayı Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni etiketleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

ESNAFA YAKLAŞIK 17 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Toplu taşıma esnafına can suyu yardımlarının ilki nisan ayında 5 milyon 505 bin TL ve mayıs ayında 5 milyon 580 bin TL şeklinde gerçekleşmişti. Son olarak 2 bin 180 toplu taşıma esnafının hesabına yatırılan 5 milyon 629 bin TL ile yaklaşık olarak 17 milyon TL destek sağlanmış oldu.

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