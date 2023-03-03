TORUN VE KİTAP SEVGİSİ

Torun Candır Canandır

Torun Sevgi Saygı Güzelliktir

Torun Geçmiştir Gelecektir

TORUNUM ASIM EYMEN KİTAP OKUMA YARIŞMASIN DA OKUL BİRİNCİSİ SEÇİLDİ

www.gebzegazetesi.com’da yayınlanan haberi paylaşıyor tüm torunlar için dua ediyorum. Allah cc onları kazadan beladan depremler ve afetlerden korusun.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kitap-okuma-yarismasinda-oduller-sahiplerini-buldu-h49238.html

TORUNUMUN BİRİNCİ OLDUĞU KİTAP OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ’NDE YAYINLANAN HABER

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kitap-okuma-yarismasinda-oduller-sahiplerini-buldu-h49238.html

KİTAP OKUMA YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gebze Emlak Konutları Ortaokulu’nda “Ailemle Okuyorum” kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Kocaeli’nin en iyi ortaokulları arasında yerini alarak, başarıları ile adından sıkça söz ettiren Emlak Konutları Ortaokulu nun ‘AİLEMLE OKUYORUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI’ nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Eğitim öğretim adına yaptığı başarılı çalışmalar ve her sene LGS’de derece yapan öğrencileri ile Kocaeli’ndeki Ortaokullar arasında adından sıkça söz ettiren Emlak Konutları Ortaokulu yine bir ilki gerçekleştirdi. Velilerin ve öğrencilerin ortak katılımı ile düzenlenen keyifli bir yarışma yaptı. Kitap okumanın önemi ve bu alışkanlığın ailede başlamasını vurgulamak adına ‘AİLEMLE OKUYORUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI’ okulda büyük ilgi topladı. 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerine verildi. Dereceye giren öğrencileri Okul müdürü Harun Özkan odasında ağırlayarak Türkçe öğretmenleri Adem Çorbacı ile birlikte hediyelerini verdi. Katılımın yoğun olduğu yarışmada sınavda 1. olan Asım Eymen Kesim’e Penguen Kitapevi’nde geçerli 500 TL hediye çeki, 2. olan Ayberk Ali Üçüncü adlı öğrenciye okul kantininde geçerli 300 TL çek ve 3. olan Zümra Naz Sarıçam’a okul kantininde geçerli 200 TL çek verildi . Yarışmada derece yaparak birinci olan öğrenci aynı zamanda gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman’ın torunu Asım Eymen Kesim ve annesi Merve Hanım oldu. Kahraman bu mutlu günde torununu yanlız bırakmadı. Dereceye giren öğrencilere İKTAV belgesel yayıncılık kitaplarından ve belgeselinden hediye etti. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak bu örnek projeye imza atan okul müdürünün şahsında tüm okul camiasını ve Türkçe öğretmenlerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

(haber kaynağı Gebze gazetesi )

İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANESİ NASIL KURULDU

Torunum Asım Eymen’in kitap okuma yarışmasında birinci olması bana rahmetli Fadime halamı hatırlattı. Rahmetli halam benim ilk hocam ve hayatım boyu bana rehber olacak bilgiler veren ve kitap ve vakıf bilinci aşılayan bir vefa ve vakıf İnsanı fedakarlık abidesi bir insandı. İnşallah bir gün onun hayatınıda belgeselleştirmek istiyorum. Fadime Halam’la ilgili daha önce bu köşemde yayınlanan haberin özet bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. www.iktav.com Araştırma merkezi Kütüphanemiz ile ilgili TRT tarafından yapılan haberi birlikte izleyelim

KİTAP SEVGİSİ VE VAKIF BİLİNCİ VEREN HALAM

Bana Kitap Kütüphane ve Vakıf Sevgisi ile bilgi ve bilinci veren rahmetli Fadime Halam’ın şahsında ebediyete göçen tüm halaları rahmetle anıyor hayatda olan halalara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Benim ilk hocam sevgi vefa ve fedakarlık abidesi İlim irfan sahibi çok güzel bir halam vardı , dedem İbrahim 1914 de birinci dünya harbine gidip şehit olduğu İçin halam üç yaşında yetim kalmıştı. Daha 7 yaşımda bana ilk kitabı alan İlim Kültür tarih ve teknoloji araştırma merkezi www.iktav.com vakfı kütüphanemizin de manevi kurucusu rahmetli Fadime halamın aziz hatırasına armağan ettiğim bu günkü makalemi sizlerle paylaşıyorum. (Kaynak. http://www.gebzegazetesi.com/kitap-sevgisi-ve-vakif-bilinci-veren-halam-makale,5040.html)

Halamın manevi kurucusu olduğu İlim kültür tarih araştırmaları merkezi Kütüphanesi ile ilgili kısa bilgi vermek isterim.

İKTAV KÜTÜPHANESİ

Tarih nedir? Ve Tarihten ne anlamamız gerekiyor? Sorusuyla yazıma başlamak istiyorum. Tarihle ilgili birçok şey söylenebilir. Herkes farklı şeyler anlayıp ve anlatabilir. Ancak tarih sadece geçmiş değil ve gelecektir. Tarih bir milletin aynası ve varlık sebebidir. Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda beni en çok keyiflendiren tarih ve kültür araştırmaları ile ilgili belgesel, haber, çalışmalarım oldu. Belgeselcilik ve gazetecilik hayatımda yazdığım tüm haber ve yazıları içeren gazete arşivimizin tüm sayılarını tek tek ciltleyerek adeta Gebze’nin yarım asırlık geçmişinin bilgi ve belgelerini arşivlemiş olduk. Kendimi bildiğim günden itibaren toplayıp satın aldığım kitaplar bilgi ve belge dokümanları tek tek tasnif ederek binlerce kitap ve dokümanın yer aldığı büyük bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanemizde yer alan ve kitap ve belgelerin tek tek tasnif ederek araştırmacıların bilgisine sundu. İlim Kültür ve tarih araştırmaları merkezi adıyla 100m2 kare yer üzerinde araştırmacıların çalışma yapacağı kütüphanemiz şu an açık olup halkın ve kitapseverlerin hizmetine sunulmuştur.Ayrıca İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) kütüphanemiz sanal ortama da taşınarak isteyenler sanal ortam üzerinden kütüphanemiz yayınlarından yararlanma imkânına sahip olacak. Bu yönden çalışmalarımız sürüyor.

BİNLERCE BELGESEL ARŞİVİ

Kütüphanemizde sadece gazete, kitap arşivi değil Türkiye’nin birçok İli dünyanın 80 e yakın ülkesi ile ilgili çektiğimiz belgesel görüntüler topladığımız belge ve bilgiler ile video ve fotoğrafları arşivleyerek önemli kültür çalışmasına öncülük etmeye çalıştık. Bugün bu arşivlerimizin tanzim ve tasnifi devam ediyor. Belgesellerin arşiv listesini önümüzdeki günlerde araştırmacıların bilgisine sunacağız.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜR HAFIZASI

Belgesel Yayıncılık Devr-i Alem Belgesel TV Programı ve Gebze Gazetesi bünyesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanesi, Kocaeli ve ilçeleri ile ilgili yayınlanan birçok kitap ve dokümanı toplayarak arşivledi. Kocaeli’nin adeta kültür hafızası olan kitap ve dokümanlar İKTAV kütüphanesinde araştırmacıların istifadesine sunuldu.Kocaeli ve başta Gebze olmak üzere bütün ilçelerinde yıldır araştırma ve çalışma yaparak topladığımız kitaplar ve dokümanlar Kocaeli’nin kültür hayatında da büyük bir boşluğu doldurdu. İKTAV kütüphanesinde en çok Gebze ve İzmit bölgesi ile ilgili kitap ve doküman yer alıyor.

İKTAV Kütüphanesi’ndeki KOCAELİ bölgesi ile ilgili yer alan kitap ve dokümanlar içerisinde Gebze, İzmit, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra ilçeleri ile ilgili çok önemli kitap, bilgi ve doküman yer alıyor. Tarih ve kültür araştırmaları çok önemli bir hizmet olduğuna inandığımız için bu zor meşakkatli görevi yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız daha da genişleyecek gelecekte bu çalışmayı bir vakıf haline getirerek İlim ve Kültür araştırma merkezi İKTAV’I köklü bir kuruluş haline getireceğiz. Dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmak. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerde. İKTAV kütüphanesi Tüm araştırmacılarımızın hizmetinde. Keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş seda bırakabilseler. (kaynak www.iktav.com)