TOSB – GTÜ MBA Açılış ve Mezuniyet Töreni yapıldı

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) , sanayi-üniversite iş birliği alanındaki faaliyetleriyle; hem emsal teşkil edecek çalışmalara imza atıyor hem de otomotiv sektörünün inovasyon merkezine dönüşme yolundaki hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda TOSB ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) ortak çalışmaları ile başlatılan MBA programının 2023-2024 akademik yılı açılış töreni ile 2023 Güz ve Bahar dönemi mezuniyet töreni; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, söz konusu programın iş hayatında güncel ve sık kullanılan bilgileri içermesi noktasında hem sektör hem de öğrenciler açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. TOSB’un Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yürüttüğü çalışmalar çerçevesince başlatılan TOSB–GTÜ Genel İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı’nın 2023-2024 akademik yılı açılış töreni ile 2023 Güz ve Bahar dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törenine GTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasari Çelebi, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karabulut ile Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNİN EN BAŞARILI ÖRNEĞİ

Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, programın müfredatının iş hayatında güncel ve sık kullanılan bilgileri içermesi noktasında hem öğrenciler hem de sektör açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasari Çelebi ise “TOSB-GTÜ MBA programının Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliği organizasyonlarının en başarılı örneği olduğu tartışılmaz. Bizler sanayi ile bu kadar yakın iletişimde olarak genel müfredatımızın da şekillenmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

YEDİ YILDIR DEVAM EDİYOR!

Yedi yıldır devam eden MBA programı; üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunuyor. Mezun sayısı her gün daha da artan program, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.