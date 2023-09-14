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TRABZON'DAN RİZE'YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 14 Eylül 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

TRABZON'DAN RİZE'YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

14 Eylül 2023 Perşembe 10:07

 

ATALARIN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZİ ARAŞTIRIYOR TARİH VE KÜLTÜR BELGESELLERİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ. AN İTİBARİ İLE 12 EYLÜL 2023 TRABZON AYASOFYA CAMİSİNDEN CANLI YAYINDAYIZ.

https://fb.watch/n12WZNEi2E/?mibextid=Na33Lf




BELGESEL TADINDA TRABZON SÜMELA MANASTRINDA

SÜMELA MANASTIRI YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

AN İTİBARİ İLE 12 EYLÜL 2023 www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com TRABZON SÜMELA MANASTRINDAN CANLI YAYINDA.

https://fb.watch/n13ca0UwGr/?mibextid=Na33Lf




SÜMELA MANASTIRINDA NELER OLUYOR

SÜMELA MANASTIRINDA YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ADETA SOYULUYOR. MANASTIRA GİDEN YAYA YOLU KAPATILARAK ÇOK YÜKSEK FİYATA TURİSTLERİN MİNİBÜSLERLE TAŞINMASI TEPKİLERE NEDEN OLUYOR. AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com SÜMELA MANASTIRINDAN CANLI YAYINDA KONUYU GÜNDEME GETİRİYOR.

https://fb.watch/n0XSGIrfcN/?mibextid=Na33Lf






SÜRMENE TARİHİNİN CANLI ŞAHİDİ

BELGESEL TADINDA TRABZON SÜRMENE'DEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n0axYGNWi5/?mibextid=Na33Lf




BELGESEL TADINDA RİZE'DE DEVRİ ALEM

OTUZ YIL ÖNCE 30 YIL SONRA BURAM BURAM ANADOLU KOKAN RİZE BELGESELİ İLE RİZE KALESİ'NDEN RİZE TARİHİNE www.devrialem.tv İLE CANLI YAYINDA KÜLTÜR YOLCULUĞU

https://m.youtube.com/watch?v=ppPChBW-KpA

SARP SINIR KAPISI CANLI HABER

ARTVİN KEMALPAŞA İLÇESİ SARP SINIR KAPISINDAN BELGESEL TADINDA AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n2fZ70Y5zV/?mibextid=Na33Lf
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