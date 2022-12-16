Trafik Güvenliği Komisyonu Büyükşehir öncülüğünde kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Güvenliği Komisyonu kuruldu





Ulaşımda dev yatırımları bir bir gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trafik Güvenliği Komisyonu kuruldu.





TRAFİK GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla Kocaeli’deki şehir içi trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte önce güvenlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca UKOME Kurulunda görüşülmek üzere Trafik Güvenliği Komisyonu kuruldu.





PAYDAŞ KURUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 14. Şube Şefliğinin yer aldığı Trafik Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını yaptı.





TRAFİK KAZALARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Trafik Güvenliği Komisyonu, Kocaeli genelinde meydana gelen trafik kazalarının; detaylı ve sürdürülebilir takibi, vatandaşların trafik konusunda bilinçlendirilmesi, trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde çözüm önerileri üreterek can ve mal güvenliğinin azami şekilde sağlanabilmesi için çalışmalar yapacak. Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan çözüm önerileri kapsamında UKOME ve UTDK kararları alınacak. Komisyon her yıl için, takip edilen yılın şubat ayında trafik kazaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayarak kamuoyuna sunacak.

Bülten No:2207



