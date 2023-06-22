Tuna’ya Başkentlik Yapan Rusçuk’da Devri Alem

Romanya Gorgia şehrinden Tuna Dostluk köprüsünden geçerek Bulgaristan’ın Tuna nehri sahilindeki Rusçuk kentine geliyoruz. Rusçuk da ilk durağımız Rusçuk ve Tuna nehri sahiline hakim Osmanlılar tarafından yapılan Levent kaleye geçiyoruz. Komünist yönetim Osmanlı kışlası ve kalesini yıkarak büyük bir TV kulesi yaptırmış. Sarıbahır olarak

Romanya Gorgia şehrinden Tuna Dostluk köprüsünden geçerek Bulgaristan’ın Tuna nehri sahilindeki Rusçuk kentine geliyoruz. Rusçuk da ilk durağımız Rusçuk ve Tuna nehri sahiline hakim Osmanlılar tarafından yapılan Levent kaleye geçiyoruz. Komünist yönetim Osmanlı kışlası ve kalesini yıkarak büyük bir TV kulesi yaptırmış. Sarıbahır olarak

Romanya Gorgia şehrinden Tuna Dostluk köprüsünden geçerek Bulgaristan’ın Tuna nehri sahilindeki Rusçuk kentine geliyoruz. Rusçuk da ilk durağımız Rusçuk ve Tuna nehri sahiline hakim Osmanlılar tarafından yapılan Levent kaleye geçiyoruz. Komünist yönetim Osmanlı kışlası ve kalesini yıkarak büyük bir TV kulesi yaptırmış. Sarıbahır olarak adlandırılan bölgede bir kısmı ayakta duran Levent Tabya şarap imalat hanesi yapılmış. Tabyanın içersinde tarihi tablolar yapılmış. Şehir merkezini ıhlamur kokuları ile gezdik. Şehir hakkında rehberimiz Hüseyin Bey bilgi verdi.