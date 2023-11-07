TÜRK AMERİKA GİRESUN DERNEĞİ BİR ÖNCEKİ BAŞKANI NURETTİN OFLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk Amerika Giresun Derneği'nin bir önceki başkanı ve ABD'de Devri Alem belgesel program çekimi için davet eden ve destek olan değerli arkadaşım Nurettin OFLU, eşi Ayşe Kahraman OFLU hanım İle taziye ziyaretinde bulundu.
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanesine gelerek önceki gün kayın validesi vefat eden gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman'a taziyelerini bildirip www.gebzegazetesi.com canlı yayınına konuk olarak ABD'de yaşayan Türkler ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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