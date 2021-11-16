Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyasına Hayırlı Olsun

Türk Konseyi’nden Türk Devletleri Teşkilatı’na belgesel tadında devri alem…
Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 15 Kasım 2021 günü yayınlanan makalelerimiz
Türk Konseyi’nin, Türk Devletleri Teşkilatı olması ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Başkanlarının katıldığı İstanbul Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın video linkini sizlerle paylaşıyorum.
Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın resmî sosyal medya sayfasında yer alan tarihi açıklamalarının yer aldığı haber ve konuşmalara Gebze Gazetesi
Türk Dünyası camiasında, Türk birliğini sağlayacak Türk Devletleri Teşkilatı’nın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Türk Konseyi ile İpek Yolu’nda Devri Alem
2017 yılında Türk Konseyi tarafından düzenlenen birçok Türk devletini kapsayan değişik ülkelerden gazeteci ve belgeselcilerin davet edildiği, modern İpek Yolu turuna katılıp Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da
www.devrialem.tv olarak belgeseller çekip, birçok TV kanalında yayınlanmasına vesile olmuştuk.
O belgesellerden bazılarını sizlerle paylaşıyorum;
Altay Dağlarında Kadim Türk Boyları Anıtında Belgesel Çektik
Yapım ve yönetmenliğini yaptığım Devri Alem Belgesel Programımız birçok TV kanalında yayınlanıyor. 13 Kasım 2021’de kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Sibirya Altay Dağlarında 4 yıl önce
www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Altay Türkleri belgeselimizde Tataristan tarafından Altay Dağlarına dikilen ve Türkiye’nin de kitabesi olan Kadim Türk Boyları Anıtı bölümü Kocaeli’de yayınlanıyor.
Türk Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı olduğu zirve ile ilgili Türk Konseyi tarafından yapılan basın açıklaması;
Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşu öncesi Türk Konseyi Sekretaryası tarafından yapılan basın açıklamasını gazete olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Türk Konseyi Devlet Başkanları Sekizinci Zirvesi İstanbul’da düzenlenecektir.
Türk Dünyası Akademisi, zirve anısına Türk Dünyası Kültür Atlası hazırladı. Atlasla ilgili Türkiye’nin önemli belgeselcilerinden NTV Dış Haberler Müdürü değerli arkadaşım Ahmet Yeşiltepe tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı;
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Konuşması
Bugün, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirdiğimiz Türk Konseyi'nin, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın 8. Zirvesi'ni hamdolsun başarıyla tamamladık.
Zirvemizin ve aldığımız kararların ülkelerimiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Zirvede kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi’yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşerî ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik.
Terörün her türlüsüyle, aşırıcılıkla, ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik.
İklim değişikliği ile salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık.
Karabağ zaferiyle inşallah Kafkaslar’da barışın, istikrarın, iş birliğinin hâkim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır.
Zirve toplantımızda, bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyasının takdirinin nişanesi olarak Türk Dünyası Âli Nişanı'nı tevcih ettik.
Teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen “Türk Dünyası 2040 Vizyonu” belgesini kabul ettik.
Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk Dünyası hedefliyoruz.
Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan sonra daha hızlı kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.
İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.
Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.
Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. (Kaynak: Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfası)